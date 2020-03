Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte össznemzeti hackathon és ötletverseny keretében egy hétvége alatt olyan megoldásokat tegyenek le az asztalra, melyek segítséget nyújtanak a járvány elleni védekezés frontvonalában szolgáló szakemberek és szervezetek, a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.","shortLead":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte...","id":"20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9757c7-7f56-443d-a849-b24a67d851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","timestamp":"2020. március. 26. 17:03","title":"Koronavírus-krízis: 48 órára hadrendbe állnak a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma; ez az előző napi adathoz képest csaknem 18 százalékos növekedést jelent. A halottak száma 31-re emelkedett.","shortLead":"Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött...","id":"20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50aabcde-4560-4a4e-b814-593b3665f184","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Megkeselt_egy_apolot_egy_koronavirusos_beteg_Becsben","timestamp":"2020. március. 25. 19:26","title":"Megkéselt egy ápolót egy koronavírusos beteg Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek. A fertőzötteké már meghaladja a 80 ezret.","shortLead":"Második napja csökken az elhunyt koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, szerdán 683 áldozatot jelentettek...","id":"20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621d583-885c-4945-9137-acbcb7b76619","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_olaszorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 26. 18:26","title":"Újabb 662 áldozatot követelt a koronavírus Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi károkról még korai beszélni, a felkészülésre kapott \"nem kevés\" kiegészítő forrást már visszautalták a kincstárnak.","shortLead":"Anyagi károkról még korai beszélni, a felkészülésre kapott \"nem kevés\" kiegészítő forrást már visszautalták...","id":"20200326_mob_megmentettek_a_tokioi_olimpiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b0114-ec45-4c84-84f6-77c26ff0493e","keywords":null,"link":"/sport/20200326_mob_megmentettek_a_tokioi_olimpiat","timestamp":"2020. március. 26. 16:41","title":"Nem készült az olimpia halasztására a MOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs olyan adat, amely arra utalna, hogy a nyári meleggel véget ér a koronavírus-járvány.","shortLead":"Nincs olyan adat, amely arra utalna, hogy a nyári meleggel véget ér a koronavírus-járvány.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_nyar_europai_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71349928-cf44-405d-ac34-b435d830655a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_nyar_europai_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 10:06","title":"Az európai járványügy szerint nem valószínű, hogy a nyáron eltűnik a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft alapítója.","shortLead":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft...","id":"20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75704322-5df7-47d6-b6f8-b80642e446d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 14:28","title":"Bojár Gábor: Nem a 2008-as, hanem az 1929-es válsághoz lesz mérhető az idei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","shortLead":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","id":"20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d47354-7d4b-427e-ad92-ad266edf93e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","timestamp":"2020. március. 25. 19:52","title":"Két koronavírusos beteget kezelnek a kisvárdai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]