Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felsőház egyhangúlag támogatta a gazdaságélénkítő csomag tervét.","shortLead":"A felsőház egyhangúlag támogatta a gazdaságélénkítő csomag tervét.","id":"20200326_Elfogadta_az_amerikai_szenatus_a_2000_milliard_dollaros_csomag_tervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd84163a-9400-4871-b67c-f77f846ca13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_Elfogadta_az_amerikai_szenatus_a_2000_milliard_dollaros_csomag_tervet","timestamp":"2020. március. 26. 05:41","title":"Elfogadta az amerikai szenátus a 2000 milliárd dolláros csomag tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok koncentrációja március 10-14. és 15-20. között. Az eredmény magáért beszélt.","shortLead":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok...","id":"20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411fc66-6efa-46f8-a55f-c261e78379f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 26. 16:03","title":"Rendkívüli mértékben csökkent a légszennyezettség a járvány miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. Ennél sokkal több fertőzött lehet.","shortLead":"Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. Ennél sokkal több fertőzött lehet.","id":"20200326_261re_nott_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2257f55c-e16a-4752-a7b8-cc72c6d89aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_261re_nott_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 26. 06:40","title":"261-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","shortLead":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","id":"20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9852441b-d747-4d55-8d63-f85b34c2e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","timestamp":"2020. március. 26. 14:55","title":"Karácsony: A kijárási korlátozás elkerülhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járványhelyzet miatt egészen szokatlan formában nézhetünk bele egy elmaradt bemutatóba.\r

","shortLead":"A járványhelyzet miatt egészen szokatlan formában nézhetünk bele egy elmaradt bemutatóba.\r

","id":"20200325_Az_Orkeny_Szinhaz_este_varja_a_kanapen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e14b25-cdbb-4b8f-b183-7a6fa1fbaf59","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Az_Orkeny_Szinhaz_este_varja_a_kanapen","timestamp":"2020. március. 25. 17:16","title":"Az Örkény Színház este várja a kanapén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","shortLead":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","id":"20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55290501-b915-4e79-9027-91ab29b63e8a","keywords":null,"link":"/360/20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","timestamp":"2020. március. 26. 08:00","title":"Radar360: Ma vége lehet a télnek, az USA pénzt önt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt csökkenő repülőgépforgalom.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt...","id":"20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5d4d3-4fd3-405d-94b9-68658f1d6b17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 08:47","title":"Gondok lehetnek az időjárás-előrejelzésekkel a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a járványügyi védekezés megkönnyítése érdekében bővíti a garanciális mobilkészülékeihez kötődő szolgáltatásait. Az új lehetőségek között elérhető a távoli segítségnyújtás mellett a mobilkészülékek ingyenes el- és visszaszállítása is.","shortLead":"A Samsung a járványügyi védekezés megkönnyítése érdekében bővíti a garanciális mobilkészülékeihez kötődő...","id":"20200325_samsung_haztol_hazig_garancia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b437da-7135-46f7-9195-a7a1c3d7184a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_samsung_haztol_hazig_garancia","timestamp":"2020. március. 25. 15:43","title":"A járvány idejére háztól házig garanciával erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]