[{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni: mászkálni, felfedezni és másokkal kikapcsolódni – érvel a játékok mellett Peter Suderman, a The New York Times publicistája.","shortLead":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni...","id":"20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc53ef-bcc2-4b16-aad1-8ef2c2886b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","timestamp":"2020. március. 30. 13:03","title":"Nagyon unja már a bezártságot? Kezdjen el videojátékozni, sokkal jobban fogja magát érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. ","shortLead":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9df8c0-8476-496d-aa27-0009d5586c41","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","id":"20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e51bd-194c-4f23-a026-96697044e4fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 18:54","title":"Olaszország: 756 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s a csúsztatásokat és szándékos hazugságokat sokszor politikusok, illetve államok is terjesztik. ","shortLead":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s...","id":"202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2dc9f-8bde-4b6b-b46e-60f9613ceadc","keywords":null,"link":"/360/202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"Törökpirosítót ajánl a türkmén elnök a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","shortLead":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","id":"20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647cdcb6-4e33-4ba1-96ed-8b1525227818","keywords":null,"link":"/360/20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","timestamp":"2020. március. 30. 13:00","title":"Reszket-e még a sötétben bujkáló rémhírterjesztő? Visszapillantás a felhatalmazási törvény ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","shortLead":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","id":"20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e213917-5349-4d1e-b658-1c11ceec0119","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","timestamp":"2020. március. 29. 13:37","title":"\"Ezt a fájdalmat tényleg semmihez sem tudom hasonlítani\" - egy koronavíruson átesett férfi beszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT halasztása mellett azt is kéri, hogy legyen szava az érintetteknek az érettségik megszervezésében.","shortLead":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT...","id":"20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e41cd-2414-45e4-98b4-cac58f83db81","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 30. 13:43","title":"Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","shortLead":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","id":"20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6214981f-0d62-4d2c-a60a-67bd3fe21986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","timestamp":"2020. március. 29. 15:16","title":"Még a motortere is tele volt dohánnyal egy autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]