[{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került...","id":"20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455378ff-f841-47dd-85f2-a6dd1cf4699a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f688bfd7-b1ed-4924-953a-10cfa1eab149","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házi karantén helyett a fertőzötteket vásárcsarnokokból átalakított járványkórházakba gyűjtik Szerbiában, mert nem tartják be a szabályokat.","shortLead":"Házi karantén helyett a fertőzötteket vásárcsarnokokból átalakított járványkórházakba gyűjtik Szerbiában, mert nem...","id":"20200328_A_NyugatBalkan_orszagaiban_szigoru_intezkedesek_leptek_eletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f688bfd7-b1ed-4924-953a-10cfa1eab149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a00eebd-03b4-4a70-84d9-5e50d3aa1f45","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_A_NyugatBalkan_orszagaiban_szigoru_intezkedesek_leptek_eletbe","timestamp":"2020. március. 28. 14:44","title":"A Nyugat-Balkán országaiban szigorú intézkedések léptek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e","c_author":"Regős Gábor","category":"360","description":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője, aki sorra veszi a mostani helyzet előzményeit és lehetséges következményeit.","shortLead":"\"Gyors visszapattanás\", azaz a gazdaság normalizálódása akkor lehetséges, ha a járvány nem húzódik - véli Regős Gábor,...","id":"20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c10018a6-10a1-4d28-b2a7-5c0a3059912e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58aab31-6609-4475-ad34-c199947a8ac9","keywords":null,"link":"/360/20200330_A_koronavirus_tanulsagai_avagy_mi_lesz_az_evtized_devizahitele","timestamp":"2020. március. 30. 07:00","title":"Koronavírus és gazdaság – A Századvég szakértője szerint a túlzott globalizáció lehet 2020 \"devizahitele\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","shortLead":"Átállnak a tanszünetes menetrendre, de Balatonra nem mennek plusz járatok","id":"20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89115082-fc97-46f4-bfc1-dda0f69ffd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_a_vonatokon_is__Hetfotol_menetrendvaltozas","timestamp":"2020. március. 28. 17:29","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a vonatokon is - Hétfőtől menetrendváltozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. ","shortLead":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9df8c0-8476-496d-aa27-0009d5586c41","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6161895d-c35c-46d7-a170-69ac37b52d54","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Giovanni Boccaccio már az 1300-as években tudta, hogy a mentális jólétnek milyen fontos szerepe van járvány idején. A Dekameron receptjét ma is érdemes megfontolni.","shortLead":"Giovanni Boccaccio már az 1300-as években tudta, hogy a mentális jólétnek milyen fontos szerepe van járvány idején...","id":"20200328_Egy_14_szazadi_olasz_mu_segithet_ep_esszel_tulelni_a_jarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6161895d-c35c-46d7-a170-69ac37b52d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e23e9-b2ae-475c-b7b7-b720210e2af3","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Egy_14_szazadi_olasz_mu_segithet_ep_esszel_tulelni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 28. 20:00","title":"Egy 14. századi olasz mű segíthet ép ésszel túlélni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s a csúsztatásokat és szándékos hazugságokat sokszor politikusok, illetve államok is terjesztik. ","shortLead":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s...","id":"202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2dc9f-8bde-4b6b-b46e-60f9613ceadc","keywords":null,"link":"/360/202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"Törökpirosítót ajánl a türkmén elnök a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]