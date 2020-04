Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","id":"20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde0cf5-8aea-4e18-a2a7-1c381d11ffb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 18:25","title":"Olaszországban alig csillapodik a járvány, még mindig nagyon sok az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem haltak még meg egy nap alatt. Összesen már 8189 halálos áldozata van a vírusnak az országban.","shortLead":"Soha ennyien nem haltak még meg egy nap alatt. Összesen már 8189 halálos áldozata van a vírusnak az országban.","id":"20200331_849_ember_halt_meg_koronavirusban_egyetlen_nap_alatt_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc54dc5-a966-4d1f-b41b-a424da257215","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_849_ember_halt_meg_koronavirusban_egyetlen_nap_alatt_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 31. 12:36","title":"849 ember halt meg koronavírusban egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt, a plázatulajdonos cégek pont úgy tartják a markukat a bérleti díjért, mintha mi sem történt volna – ezt állítják bérlők. Megszereztük több nagy fővárosi pláza belső tájékoztatását, amelyekben arra hivatkoznak, hogy részükről minden adott a bevásárlóközpontok működéséhez. Sőt, olyan is van, ahol még pluszpénzt is kérnek, mert többet kell takarítani a járvány idején. De hogy tudná ezt kitermelni a kijárási korlátozás miatt ellehetetlenült ruhaboltos vagy a hetek óta zárva tartó thai masszázsszalon üzemeltetője?","shortLead":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt...","id":"20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0ca2c-d605-42af-92c3-0e34736e5c37","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","timestamp":"2020. április. 01. 13:00","title":"A kormányra várnak a szellemvárossá vált plázák becsődölt boltosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dabe29d-40e9-48fc-92cc-45a873cf82a2","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Ha végignézi a fotókat, kifejezetten hiányozni fognak önnek az emberek.","shortLead":"Ha végignézi a fotókat, kifejezetten hiányozni fognak önnek az emberek.","id":"20200331_Kepeken_az_elneptelenedett_Budapest_a_magasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dabe29d-40e9-48fc-92cc-45a873cf82a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ded3e-a1b4-4936-80ed-a89afcaab643","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200331_Kepeken_az_elneptelenedett_Budapest_a_magasbol","timestamp":"2020. március. 31. 16:05","title":"Képeken a máskor zsúfolásig telt budapesti helyszínek - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fd593f-39df-44f6-8463-1e175be4043c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a társas távolságtartást elrendelő intézkedések jelenleg a leghatékonyabb fegyverek a koronavírussal szemben. A kutatók szerint, ha a social distancinget, mint megoldást az országok figyelmen kívül hagyták volna, akkor akár 40 millió ember is belehalhatna a mostani járványba.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a társas távolságtartást elrendelő intézkedések jelenleg a leghatékonyabb fegyverek...","id":"20200401_Kutatok_szerint_legalabb_20_millio_embernek_a_tarsas_tavolsagtartas_menti_meg_az_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0fd593f-39df-44f6-8463-1e175be4043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911f2422-c72c-40fb-8afd-116f7352be94","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Kutatok_szerint_legalabb_20_millio_embernek_a_tarsas_tavolsagtartas_menti_meg_az_eletet","timestamp":"2020. április. 01. 08:11","title":"Kutatók szerint legalább 20 millió embernek a társas távolságtartás menti meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő jelenlétében – képletesen – a bitófa alá küldte az ország lakóit – még csak le sem szidták. Azóta viszont bekeményítettek. Helyszíni körkép Kókai Pétertől.","shortLead":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő...","id":"20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82997404-12c1-44ca-8df6-0d6a92ff39b5","keywords":null,"link":"/360/20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","timestamp":"2020. március. 31. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nemrég Milánóba küldték a népet, most kijárási tilalommal védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést tehetünk ez irányba. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz.","shortLead":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést...","id":"20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6228b-712b-471b-a33e-a70f61790991","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","timestamp":"2020. március. 31. 20:00","title":"Mire vége a karanténnak, akár informatikusok is lehetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]