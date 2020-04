Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van a felhasználók biztonságával, és ez már elég ok volt arra, hogy jó pár nagyvállalat kitiltsa ezt az appot, sőt egyre inkább ez a helyzet az amerikai iskoláknál is.","shortLead":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van...","id":"20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb09f9-9303-4fde-9132-af6bb9fc3de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","timestamp":"2020. április. 07. 13:03","title":"Sok a gond a Zoommal: letiltotta a SpaceX, a NASA, sőt az amerikai iskoláknak sem ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Húsvéti Fesztivál elmarad, a turisták jobban teszik, ha el sem indulnak a faluba.","shortLead":"Az idei Húsvéti Fesztivál elmarad, a turisták jobban teszik, ha el sem indulnak a faluba.","id":"20200408_rendorseg_holloko_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ed18c-2897-40a2-a316-9c6b4d826f95","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_rendorseg_holloko_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 08:09","title":"Rendőrt hívnak Hollókőn a turistákra, ha elözönlik húsvétkor a települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","shortLead":"A szerdai ülésen a kijárási korlátozásokról döntenek, arról, hogy kell-e a jelenleginél is szigorúbb intézkedés.","id":"20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bc5c1c-e94e-49fa-9245-afa2082d8854","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_karacsony_gergely_kormanyules_kijarasi_korlatozas_gulyas_gergely","timestamp":"2020. április. 07. 15:29","title":"Karácsony Gergely is hivatalos a szerdai kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb85497-e1c1-478d-8234-3ba11852d8d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnököt továbbra is intenzív osztályon ápolják.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnököt továbbra is intenzív osztályon ápolják.\r

","id":"20200407_koronavirus_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb85497-e1c1-478d-8234-3ba11852d8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a00c2d-626a-4ec0-b0f9-122c38fd8dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 11:57","title":"Nem kell lélegeztetni Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005b57-ac2d-47a9-bead-2f6b37e848fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több repülőt szorított le az égről a járvány, mint a svéd aktivista - ezt nehéz lenne cáfolni. Egy tudományos igénnyel megfogalmazott összehasonlító elemzéssel készült a Duma Aktuál, Litkai Gergely megosztja teóriáját arról is, hogy hova és miért sújt leginkább a vírus. ","shortLead":"Több repülőt szorított le az égről a járvány, mint a svéd aktivista - ezt nehéz lenne cáfolni. Egy tudományos igénnyel...","id":"20200406_Duma_Aktual_Greta_vs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6005b57-ac2d-47a9-bead-2f6b37e848fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90718c50-2431-4cf4-9972-26018de8a916","keywords":null,"link":"/360/20200406_Duma_Aktual_Greta_vs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 18:35","title":"Duma Aktuál: Greta Thunberg vagy a koronavírus tett többet a klímaváltozás ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b321e5e-034f-49ba-ac5a-e3de78214c8b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ebben a rendkívüli járványhelyzetben különösen figyelnünk kell arra, hogy megtartsuk testi-lelki egyensúlyunkat. A kielégítő alvás az egyik feltétele, hogy képesek legyünk megküzdeni a kontrollvesztettség bizonytalanságával vagy egy esetleges fertőzéssel. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ebben a rendkívüli járványhelyzetben különösen figyelnünk kell arra, hogy megtartsuk testi-lelki egyensúlyunkat...","id":"20200407_Igy_lesz_pihenteto_az_alvas_a_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b321e5e-034f-49ba-ac5a-e3de78214c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9505f441-d842-476a-893b-fd9552ab42aa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200407_Igy_lesz_pihenteto_az_alvas_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 07. 12:15","title":"Így lesz pihentető az alvás a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre nem ismert.","shortLead":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre...","id":"20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f2de0f-8896-4f18-ad67-65be9289de4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","timestamp":"2020. április. 08. 10:03","title":"Trump engedélyezte, hogy amerikai cégek bányászni kezdjenek a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]