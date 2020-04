Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el hamarosan. ","shortLead":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el...","id":"20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6d516e-c405-4196-ac16-fe1ef40996c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","timestamp":"2020. április. 13. 08:34","title":"A koronavírus elleni harcra fordítják a limitált szériás Porsche árát, amilyet Lewandowski is vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","shortLead":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","id":"20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b14288b-74a4-437e-87c0-931fd530b23c","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 21:32","title":"Egy nap alatt 635 koronavírus-fertőzött halt meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó fedélzetén, s ezzel 550-re emelkedett a hajón talált pozitív esetek száma - közölte az amerikai haditengerészet a weboldalán szombaton.","shortLead":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó...","id":"20200412_koronavirus_hadihajo_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ccbc6-d94f-44b5-9393-ee85c4752822","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_hadihajo_usa","timestamp":"2020. április. 12. 08:36","title":"Már 550 koronavírusos beteg van a botrány övezte amerikai hadihajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","shortLead":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","id":"20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d3c8c-7fe3-44d6-bc2c-7763702288c5","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","timestamp":"2020. április. 12. 10:37","title":"Szó szerint lerángatták a buszról a rendőrök a maszkot nem viselő férfit Philadelphiában - video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek tekinthető, pozitív tulajdonságok megfogalmazására tettek kísérletet a tudósok. Ehhez többek között a Bibliát, a Talmudot és a Koránt tanulmányozták.



","shortLead":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek...","id":"20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91364cd-916a-40b7-a959-8a98c2cbe46c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","timestamp":"2020. április. 12. 20:15","title":"Ez az a 6 erény, mely minden kultúrában megtalálható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]