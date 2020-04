Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e567b0-b1d9-4d9a-bf86-7b0f57d0fe47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legelőbb május 5-én mehetnek újra a gyerekek a Hartyán Tagóvodába.","shortLead":"Legelőbb május 5-én mehetnek újra a gyerekek a Hartyán Tagóvodába.","id":"20200422_Bezartak_egy_ovodat_Ujpalotan_mert_koronavirusos_lett_az_egyik_szulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e567b0-b1d9-4d9a-bf86-7b0f57d0fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cbea4f-ea68-442d-9a43-b3e5ae02a1c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Bezartak_egy_ovodat_Ujpalotan_mert_koronavirusos_lett_az_egyik_szulo","timestamp":"2020. április. 22. 08:31","title":"Bezártak egy óvodát Újpalotán, mert koronavírusos lett az egyik szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Ballai Vince","category":"kultura","description":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak éppen elég probléma maga a bizonytalanság. Amíg nem volt biztos, hogy lesz vizsga, többen nem is tanultak rendesen. Vannak, akik tartanak a járványhelyzettől, ám mégis javít a motivációjukon az, hogy tudják: megtartják az érettségit.","shortLead":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak...","id":"20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f06a7cb-d528-4d31-92dc-fd4bd85d3893","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","timestamp":"2020. április. 21. 17:59","title":"Érettségi járvány idején: Értelmetlennek tűnt tanulni, most örülünk, hogy vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi létesítménynek ad majd otthont a festői Seychelle-szigetek: a világ legnagyobb úszó naperőműve az ország energiatermelésének két százalékáról gondoskodhat.","shortLead":"Nem mindennapi létesítménynek ad majd otthont a festői Seychelle-szigetek: a világ legnagyobb úszó naperőműve az ország...","id":"20200423_seychelle_szigetek_legnagyobb_sos_vizen_uszo_naperomu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862ba1c3-ff18-4659-a5e9-b10823ca3bfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_seychelle_szigetek_legnagyobb_sos_vizen_uszo_naperomu","timestamp":"2020. április. 23. 11:33","title":"Gigantikus úszó naperőművet építenek a Seychelle-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk. A túlbiztosítottnak tűnő kórházi védekezésnek azonban bizonyosan jelentős járulékos veszteségei lesznek.","shortLead":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk...","id":"202017_agyvezerelt_gondolkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e73fbef-7ee0-48b2-a009-f8f91726a811","keywords":null,"link":"/360/202017_agyvezerelt_gondolkodas","timestamp":"2020. április. 23. 11:00","title":"Nem lesz jó vége, ha a kormány a betegek helyett az ágyakra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","shortLead":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","id":"20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6804b7-0cf5-4cf1-bc2b-3b3d943c6d8c","keywords":null,"link":"/sport/20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","timestamp":"2020. április. 22. 10:56","title":"Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója: Ez az elismerés a legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyugati szomszédunk jelentős lépést tett a klímasemlegesség felé: a napokban az utolsó osztrák szénerőművet is bezárták.","shortLead":"Nyugati szomszédunk jelentős lépést tett a klímasemlegesség felé: a napokban az utolsó osztrák szénerőművet is bezárták.","id":"20200423_Ausztria_a_masodik_EU_tagallam_amelyik_felhagy_a_szenenergiaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d3fd0d-bfcc-4382-938d-6ad950ce55c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200423_Ausztria_a_masodik_EU_tagallam_amelyik_felhagy_a_szenenergiaval","timestamp":"2020. április. 23. 09:53","title":"Ausztria teljesen felhagy a szénenergia használatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","shortLead":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","id":"20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc14b2-a9cc-45fa-9d5b-0fdec4143abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A Mount Everesthez is megérkezett az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","shortLead":"Egy hét alatt közel 12 ezerrel lettek többen az álláskeresők.","id":"20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11219c3e-c635-49c1-ad0c-7f18af448743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_koronavirus_jarvany_allaskeresok_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 21. 17:18","title":"Gyorsan nő a munkanélküliek száma, már több mint 320 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]