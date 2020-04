Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi hiba okozza. Bemutatjuk, hogy milyen kockázatokkal jár az otthoni munka, és hogy miként csökkenthetjük ezeket.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi...","id":"20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda678f-54b9-4d10-86bd-8a340d4acae6","keywords":null,"link":"/360/20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","timestamp":"2020. április. 23. 10:00","title":"Így dolgozz otthonról, hogy biztonságban legyenek az adataid - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján.","shortLead":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent...","id":"20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cd842-1bad-43a7-8391-bd7f70531dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 09:12","title":"Nagy változás jöhet a kórházaknál, 8 milliárdot költenének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vasútépítés a járvány alatt sem állhat le.","shortLead":"A vasútépítés a járvány alatt sem állhat le.","id":"20200423_meszaros_kozbeszerzes_vasut_rkord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ab606f-7325-4e46-afea-fac32d330e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_meszaros_kozbeszerzes_vasut_rkord","timestamp":"2020. április. 23. 18:25","title":"30 milliárd forint értékben nyert közbeszerzéseket Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös eszközt találtak amerikai kutatók a koronavírus-járvány terjedésének figyelésére: a Google és a Facebook felmérései a tudósok szerint igen hatékonyan követik, sőt előre is jelzik a vírus mozgását.","shortLead":"Különös eszközt találtak amerikai kutatók a koronavírus-járvány terjedésének figyelésére: a Google és a Facebook...","id":"20200423_carnegie_mellon_egyetem_facebook_google_kerdoivek_koronavirusjarvany_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808503d-b34c-4ba0-bac1-09fb633b1146","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_carnegie_mellon_egyetem_facebook_google_kerdoivek_koronavirusjarvany_terjedese","timestamp":"2020. április. 23. 10:33","title":"Egyszerű és olcsó: Google- és Facebook-felmérések meglepően pontosan jelezhetik a koronavírus-járvány terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra csalók próbálják megszerezni a gyanútlan felhasználók személyes adatait, ezúttal a NAV nevében ígérnek pénzt. Aki figyelmesen elolvassa a levelet, azonnal észreveheti, hogy kamu e-mailről van szó.","shortLead":"Újra csalók próbálják megszerezni a gyanútlan felhasználók személyes adatait, ezúttal a NAV nevében ígérnek pénzt. Aki...","id":"20200423_nav_atveres_scam_adathalaszat_adovisszaterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca135be-a9d4-4321-b9e2-f4ba743f7a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_nav_atveres_scam_adathalaszat_adovisszaterites","timestamp":"2020. április. 23. 13:43","title":"Hatalmas kamu a 107 ezer forintot ígérő adóvisszatérítős levél, amit a \"NAV\" küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban nemrégiben újabb jövevény érkezett a Gere családba.\r

\r

","shortLead":"Titokban nemrégiben újabb jövevény érkezett a Gere családba.\r

\r

