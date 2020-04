Frappánsan, de nem túl ízlésesen Pofátlan(TAN)ítási akciónak keresztelte el tavaly decemberben indult akciósorozatát a rendőrség, amelyben civilnek tűnő autókból figyelték a szabálytalankodókat az utakon.

Az idővel országossá szélesített akciókhoz a járműparkot is bővítették, és összesen 40 civilnek látszó autóba szerelt kamerákkal vették fel a szabálytalankodókat, mielőtt a helyszínen inztézkedtek is ellenük. Az razziák után általában videóösszeállítást is közzétettek, ezek nézettsége egymillió felett áll a Youtube-on a Kreszváltozás oldal szerint.

AZ ORFK országos baleset-megelőzési bizottságának oldala számolt be most arról is, hogy miért nem készültek újabb felvételek. Mint írták, a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett veszélyhelyzet kihirdetése óta a járőrök továbbra is kint vannak az utakon, de nem az eredeti beosztás szerint, és nem a tervezett intenzitással. A rendőrségnek a veszélyhelyzet ideje alatt nagyon sok olyan feladatot kell ellátnia, ami korábban nem volt a napi rutin része. Továbbá a forgalom jelentős csökkenése is indokolttá (és lehetővé) tette a bevetések intenzitásának a mérséklését.

A következő hetekben azonban várhatóan ismét hallatnak magukról a civil autós, videózó járőrök, mert a gyér forgalom miatt az üresebb utakat sokan versenypályának nézik, a forgalomban résztvevők számához képest megnőtt a sebességtúllépések és az elsőbbségadási szabályok megsértőinek a száma.

