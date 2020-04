Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) kibővítette azt a tünetlistát, amely alapján koronavírus-fertőzésre lehet gyanakodni egy beteg vizsgálatakor.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) kibővítette azt a tünetlistát, amely alapján koronavírus-fertőzésre lehet...","id":"20200428_koronavirus_jarvany_megbetegedes_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703500ee-a75d-4e01-a66a-ea797cc5f252","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_jarvany_megbetegedes_tunetek","timestamp":"2020. április. 28. 08:33","title":"Hat újabb tünetről mondták ki, hogy koronavírus-fertőzésre utalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","shortLead":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","id":"20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e3299-671f-4c4f-8e73-7e3801e7de0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 29. 15:15","title":"Pintér törvénybe foglaltatná, hogy nem kerékbilincselhetnek a közterület-felügyelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","shortLead":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","id":"20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46fe742-31d0-4163-af8d-26e733a5568a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","timestamp":"2020. április. 28. 17:05","title":"Több milliárd forintra bírságolta meg a Bookingot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elkezd állampapírokat vásárolni, és addig folytatja, amíg csak szükséges. De ezermilliárd forint után azért felülvizsgálják a programot.","shortLead":"Az MNB elkezd állampapírokat vásárolni, és addig folytatja, amíg csak szükséges. De ezermilliárd forint után azért...","id":"20200428_A_jegybank_addig_jaratja_a_valsag_miatt_a_bankoprest_amig_csak_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77c6372-2ea2-47b2-bcb4-2374ccd150d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_A_jegybank_addig_jaratja_a_valsag_miatt_a_bankoprest_amig_csak_kell","timestamp":"2020. április. 28. 16:43","title":"A jegybank addig járatja a válság miatt a bankóprést, amíg csak kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt Budapesten. Itt az alkalom újragondolni a főváros közlekedésfejlesztési terveit.","shortLead":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt...","id":"20200429_Kotetlen_palyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b37c15-7999-4aee-ad1a-f8be013ee951","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kotetlen_palyan","timestamp":"2020. április. 29. 13:00","title":"A járványt legyőzzük, de aztán újra idegbajt kapunk a pesti dugóktól. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Magyar Film Napja!","shortLead":"Jön a Magyar Film Napja!","id":"20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cae4751-aa5a-4e92-ba02-6f8fb0526065","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","timestamp":"2020. április. 29. 10:10","title":"Húsz magyar vígjátékot nézhet meg tíz napig ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Tápérték, élelmiszerbiztonság, ökológiai lábnyom és az élelmiszerveszteség csökkentése: minden érv a helyi termelésű élelmiszerek mellett szólna. Magyarország még szerencsés ebből a szempontból, a Föld nagy részén azonban kivitelezhetetlen, hogy rövidüljön az ellátási lánc az élelmiszeriparban. ","shortLead":"Tápérték, élelmiszerbiztonság, ökológiai lábnyom és az élelmiszerveszteség csökkentése: minden érv a helyi termelésű...","id":"20200428_Megvalosithato_hogy_mindenki_helyi_elelmiszert_fogyasszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0f4fa-f21c-4d16-99f8-b4c62de58e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Megvalosithato_hogy_mindenki_helyi_elelmiszert_fogyasszon","timestamp":"2020. április. 28. 14:15","title":"Meglennénk, ha minden külföldi élelmiszer eltűnne a polcokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b0aa9-db51-459b-a900-1745daea5bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dr. Christian Chenay egy idősek otthonában segít, de online is konzultál a betegekkel.\r

","shortLead":"Dr. Christian Chenay egy idősek otthonában segít, de online is konzultál a betegekkel.\r

","id":"20200429_98_evesen_a_jarvany_alatt_is_dolgozik_Franciaroszag_legidosebb_orvosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07b0aa9-db51-459b-a900-1745daea5bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bde4d6-0872-4b29-8c5f-848040f2b375","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_98_evesen_a_jarvany_alatt_is_dolgozik_Franciaroszag_legidosebb_orvosa","timestamp":"2020. április. 29. 11:31","title":"98 évesen, a járvány alatt is dolgozik Franciaország legidősebb orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]