[{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be737c45-4804-413e-a0fa-70eadd6ed6f9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése a járványban előnyös, de a világ nagyvárosai amúgy is ebbe az irányba mozognak már rég, ráadásul már Karácsony Gergely programjában ez volt az irány. Úgy tűnik, itt a következő biciklis boom – pár dologra minden közlekedőnek érdemes figyelnie.","shortLead":"A kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése a járványban előnyös, de a világ nagyvárosai amúgy is ebbe az irányba...","id":"20200502_jotanacs_a_biciklis_boomhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be737c45-4804-413e-a0fa-70eadd6ed6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8dab35-dc45-4539-95f0-6c998e47e2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_jotanacs_a_biciklis_boomhoz","timestamp":"2020. május. 02. 15:00","title":"Indul a biciklis boom: jó tanácsok kezdőknek és profiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","shortLead":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","id":"20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4668b4d-e941-44f7-a88e-d33d7e59ad54","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","timestamp":"2020. május. 02. 14:01","title":"Kórházba vitte kicsinyét egy macskaanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a Google adatai alapján.","shortLead":"Legalábbis a Google adatai alapján.","id":"20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7982c-50da-4012-974d-d002189866cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 03. 17:29","title":"A fővárosiak elég rendesen betartották a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","shortLead":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","id":"20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db991f-3176-4d17-bccb-9bd816511238","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","timestamp":"2020. május. 03. 15:56","title":"Letartóztattak egy budapesti madámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"","category":"vilag","description":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","shortLead":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","id":"20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736626d3-e99b-489a-a986-f8450bfd976a","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. május. 02. 18:34","title":"Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon váltották le őket. A későbbiekben a gazdasági reformokon ügyködtek. Tímár Mátyás és Pulai Miklós két hónap különbséggel hunyt el, túl a kilencvenen.","shortLead":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon...","id":"202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ca1c0c-97b3-4826-a8be-64acf87b81a6","keywords":null,"link":"/360/202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","timestamp":"2020. május. 02. 10:30","title":"„Az volt az álmom, hogy cipőmodellező leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]