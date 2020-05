Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új indulót. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka alkotója összesen egymillió forint díjazásban részesül.\r

\r

","shortLead":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új...","id":"20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4ae008-eb52-4d5c-bd6c-fc3e2a716b8c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","timestamp":"2020. május. 06. 08:53","title":"Pályázaton keresik az MTK focicsapatának új indulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e27667-f767-4832-b777-dc630888cd5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felismerte, mire utalnak a töredékes párbeszédek Fekete István novellájában? Észrevette, miben hasonló Tóth Árpád és Arany János egy-egy költeménye? Ha igen, okkal reménykedhet, hogy jól sikerült a magyarérettségije. Ha bizonytalan, nézze meg, hogyan oldotta meg a feladatokat egy szaktanár!","shortLead":"Felismerte, mire utalnak a töredékes párbeszédek Fekete István novellájában? Észrevette, miben hasonló Tóth Árpád és...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e27667-f767-4832-b777-dc630888cd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd762f2-933e-4309-abb6-2d011aa7773b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 15:41","title":"Így lehetett maximális pontszámot kapni a magyarérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az április 21-én elvégzett tesztelés során egy koronavírusos beteget találtak a XIII. kerületi ISOLA Éjjeli Menedékhelyen, a férfinél PCR-teszt is kimutatta a fertőzést, őt azóta az Uzsoki Kórházban ápolják. Az intézményben jelenleg 39 ember lakik, más betegről nem tudnak. ","shortLead":"Az április 21-én elvégzett tesztelés során egy koronavírusos beteget találtak a XIII. kerületi ISOLA Éjjeli...","id":"20200505_nepsziget_isola_hajlektalanszallo_koronavirus_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10bbf98-0a1d-4361-8f66-0da31d3205d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_nepsziget_isola_hajlektalanszallo_koronavirus_beteg","timestamp":"2020. május. 05. 19:36","title":"A Népszigeten működő hajléktalanszállón is találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993af5b9-6d20-458b-a636-0a095d13b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német pálya időszakos zárása után újra rászabadulhattak az aszfaltra a hobbiautósok is.","shortLead":"A német pálya időszakos zárása után újra rászabadulhattak az aszfaltra a hobbiautósok is.","id":"20200505_Kinyitott_a_Nurburgring_is_tortent_is_egyket_erdekes_dolog__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993af5b9-6d20-458b-a636-0a095d13b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a28a076-df45-454c-9c71-ffe867618c91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Kinyitott_a_Nurburgring_is_tortent_is_egyket_erdekes_dolog__video","timestamp":"2020. május. 05. 12:27","title":"Kinyitott a Nürburgring, történt is egy-két érdekes dolog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a91a7e0-c738-4cd5-af62-04c8d2114168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem oktatója az egészségügyi használatra alkalmas levegőszűrő, valamint a búvárok által használt felszerelés keresztezésével alkotta meg a Pneumask nevű eszközt, melyből 1500 darab már az amerikai kórházakban teljesít szolgálatot.","shortLead":"A Stanford Egyetem oktatója az egészségügyi használatra alkalmas levegőszűrő, valamint a búvárok által használt...","id":"20200504_stanford_egyetem_buvarmaszk_pneumask","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a91a7e0-c738-4cd5-af62-04c8d2114168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f87441-5288-447d-820e-28abd2e18568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_stanford_egyetem_buvarmaszk_pneumask","timestamp":"2020. május. 04. 19:33","title":"Speciális búvármaszk védheti meg az orvosokat a koronavírustól Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többet ártunk a környezetünknek azzal, hogy most otthon maradunk, mintha repülőre ülnénk. És az is rossz hír, hogy a légszennyezettség csökkenése fokozza a globális felmelegedést. ","shortLead":"Többet ártunk a környezetünknek azzal, hogy most otthon maradunk, mintha repülőre ülnénk. És az is rossz hír...","id":"20200506_Mibol_all_ossze_a_kibocsatas_ha_a_fel_vilag_karantenban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b26c1-74ed-4fdc-98c7-8215dc4521d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Mibol_all_ossze_a_kibocsatas_ha_a_fel_vilag_karantenban_van","timestamp":"2020. május. 06. 07:32","title":"Miért óriási még mindig a kibocsátás, ha a fél világ karanténban van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban végeredményt hirdetnek most.","shortLead":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban...","id":"20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1245f-4ae0-441a-a1fd-7fb31fee0cab","keywords":null,"link":"/sport/20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","timestamp":"2020. május. 04. 20:08","title":"Május 23-án folytatódik a magyar futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89228506-8560-4c29-9129-88e795a262a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót kétféle kivitelben, egy-, illetve két motorral lehet majd megrendelni.","shortLead":"A divatterepjárót kétféle kivitelben, egy-, illetve két motorral lehet majd megrendelni.","id":"20200506_500_kilometer_hatotavu_uj_kinai_villanyauto_jon_europaba_byd_tang_ev600","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89228506-8560-4c29-9129-88e795a262a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccef51ac-9205-478b-8a23-f0ddc35029f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_500_kilometer_hatotavu_uj_kinai_villanyauto_jon_europaba_byd_tang_ev600","timestamp":"2020. május. 06. 06:41","title":"500+ kilométer hatótávú új kínai villanyautó jön Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]