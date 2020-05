Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8e647b-c81c-4223-8ae9-19259745886b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz Leonardo Da Vinci repülőtéren kissé szürreális jelenetben lehet részük az utasoknak: okossisakot viselő személyzet méri a testhőjüket.","shortLead":"Az olasz Leonardo Da Vinci repülőtéren kissé szürreális jelenetben lehet részük az utasoknak: okossisakot viselő...","id":"20200506_olaszorszag_okossisak_testho_ellenorzese_koronavirus_repter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e647b-c81c-4223-8ae9-19259745886b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18817c1f-6363-48b2-a6b7-ab12eaddc467","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_olaszorszag_okossisak_testho_ellenorzese_koronavirus_repter","timestamp":"2020. május. 06. 20:13","title":"Olaszországban is kipróbálják, milyen, ha a jövőt vetik be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a5049-8eb5-4af2-bc8b-5468f34f4b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadállatok befogadták a kémrobotot, de ehhez le kellett sütnie a szemét.","shortLead":"A vadállatok befogadták a kémrobotot, de ehhez le kellett sütnie a szemét.","id":"20200508_Robotmajombebi_epult_be_a_gorillak_koze_fantasztikus_videokat_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9a5049-8eb5-4af2-bc8b-5468f34f4b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6cd486-745f-4ad6-a221-3965dc7ea436","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Robotmajombebi_epult_be_a_gorillak_koze_fantasztikus_videokat_csinalt","timestamp":"2020. május. 08. 09:46","title":"Robotmajombébi épült be a gorillák közé, fantasztikus videókat csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202019_a_tesztek_ideje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0cd42d-0bf9-42e5-9d0d-977e40cc44af","keywords":null,"link":"/itthon/202019_a_tesztek_ideje","timestamp":"2020. május. 07. 16:00","title":"Hamvay Péter: A tesztek ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","shortLead":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","id":"20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7a90c-b8ff-4a3a-877d-9713475b9c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:13","title":"Tíz százalékkal zuhant a magyar ipar márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás utáni első magyar kormány külügyminisztere lett a történész, MDF-alapító Jeszenszky Géza. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás...","id":"20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bf18e-e96e-4ea5-911a-9d7a03ce1692","keywords":null,"link":"/360/20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 07. 17:20","title":"Rendszerváltók30 - Jeszenszky Géza: Nem nekem való a szónoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A közhiedelemmel ellentétben nem kell mindig újabbra cserélni az egyes szolgáltatáshoz tartozó jelszavunkat. Azzal érjük el a legtöbbet, ha elég bonyolult és egyedi kódot használunk, az ugyanis hosszú ideig megvédheti online életünket.","shortLead":"A közhiedelemmel ellentétben nem kell mindig újabbra cserélni az egyes szolgáltatáshoz tartozó jelszavunkat. Azzal...","id":"20200507_jelszo_vilagnap_unnepe_password_day_eros_jelszo_valasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e5967-dc2f-4f0a-a965-846cef927bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_jelszo_vilagnap_unnepe_password_day_eros_jelszo_valasztasa","timestamp":"2020. május. 07. 14:03","title":"Ma van a jelszó világnapja – ha ennyire erőset használ, semmin nem kell változtatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7bc088-96c4-474e-93ab-82acf468434e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az IATA-nak nem tetszik az az ötlet, hogy hagyják üresen a középső széket az utasszállító gépeken.","shortLead":"Az IATA-nak nem tetszik az az ötlet, hogy hagyják üresen a középső széket az utasszállító gépeken.","id":"20200507_50_szazalekos_aremeles_huzna_ki_a_legitarsasagokat_a_bajbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b7bc088-96c4-474e-93ab-82acf468434e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a30936e-54b0-4f70-9ec7-3c0e59b6d595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_50_szazalekos_aremeles_huzna_ki_a_legitarsasagokat_a_bajbol","timestamp":"2020. május. 07. 14:25","title":"50 százalékos áremelés húzná ki a légitársaságokat a bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182cff6b-59fe-4d8e-91af-7aaa70f9536d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos légi felvételei alapján a járművek egyike egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű.","shortLead":"Hadházy Ákos légi felvételei alapján a járművek egyike egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű.","id":"20200508_Harci_jarmuvek_allnak_Meszaros_Lorinc_bicskei_tavanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=182cff6b-59fe-4d8e-91af-7aaa70f9536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aca3b3-e4da-434a-a555-0e4eccfcc809","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Harci_jarmuvek_allnak_Meszaros_Lorinc_bicskei_tavanal","timestamp":"2020. május. 08. 12:34","title":"Harci járművek állnak Mészáros Lőrinc bicskei tavánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]