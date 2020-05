Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamar jobban lettek azok a koronavírus-betegek, akiknek négyféle gyógyszer keverékét adták kezelés gyanánt hongkongi orvosok.","shortLead":"Hamar jobban lettek azok a koronavírus-betegek, akiknek négyféle gyógyszer keverékét adták kezelés gyanánt hongkongi...","id":"20200511_koronavirus_gyogyszer_szerum_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2473a35d-1494-4b78-bf45-435bffa0558e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_koronavirus_gyogyszer_szerum_hongkong","timestamp":"2020. május. 11. 08:33","title":"Három gyógyszer koktéljával négy nap után jobban lettek a koronavírusos betegek egy kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek eddig is sokat segítettek, most az idősek ellátásában, az ételkihordásban, illetve a maszkok kiosztásában lenne szükség újabb emberekre.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek...","id":"20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736ed7-14dc-4e1a-aca5-4b5624158d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 09. 20:16","title":"Önkénteseket keres a ferencvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284c10c0-b013-4803-978a-aa9d6811025b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szovjet tervezők egykoron vélhetően nem gondolták, hogy 2020-ban milyen futóművet tesznek majd autójuk alá.","shortLead":"A szovjet tervezők egykoron vélhetően nem gondolták, hogy 2020-ban milyen futóművet tesznek majd autójuk alá.","id":"20200511_ez_a_regi_moszkvics_szo_szerint_veszi_a_porig_ultetes_fogalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=284c10c0-b013-4803-978a-aa9d6811025b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30251ea5-beaa-4841-bd12-3fe57fb4ca41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_ez_a_regi_moszkvics_szo_szerint_veszi_a_porig_ultetes_fogalmat","timestamp":"2020. május. 11. 06:41","title":"Ez a régi Moszkvics szó szerint veszi a porig ültetés fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig több mint két héttel a tízezres küszöb átlépése után szombaton meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Alig több mint két héttel a tízezres küszöb átlépése után szombaton meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított...","id":"20200509_Meghaladta_a_15_ezret_Romaniaban_a_beazonositott_fertozesek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52b225-b47f-4269-85e8-d7a10c024a8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Meghaladta_a_15_ezret_Romaniaban_a_beazonositott_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 09. 21:51","title":"Meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A szurkálót a rendőrök őrizetbe is vették.","shortLead":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett...","id":"20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec1d099-55bf-477b-9fe4-256131bcf476","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","timestamp":"2020. május. 09. 17:20","title":"Késsel és gereblyével harcoltak Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra figyelmeztetnek a tudósok, hogy Kelet-Ázsiában és Brazíliában is nagy az esélye annak, hogy egy újabb járvány üsse fel a fejét. A jó hír viszont, hogy ezeket még megelőzhetjük. ","shortLead":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra...","id":"20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa8e96-39a5-4b37-b0f1-19d0939b49a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","timestamp":"2020. május. 09. 18:07","title":"Ha azt hitte, a koronavírusnak nincs köze a környezetpusztításhoz, most kiábrándítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75222318-1dda-4d7f-9fee-2c6ae241f9fe","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","timestamp":"2020. május. 09. 15:00","title":"Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","shortLead":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","id":"20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e54081-a269-49d2-b934-152eaeee6e92","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","timestamp":"2020. május. 10. 19:05","title":"\"Ennél csak a bringás felvonuláskor voltak többen\" - több rekord is megdőlt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]