[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek eddig is sokat segítettek, most az idősek ellátásában, az ételkihordásban, illetve a maszkok kiosztásában lenne szükség újabb emberekre.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben kéri az önkéntesek jelentkezését Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Az önkéntesek...","id":"20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736ed7-14dc-4e1a-aca5-4b5624158d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Onkenteseket_keres_a_ferencvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 09. 20:16","title":"Önkénteseket keres a ferencvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet több pénz.","shortLead":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet...","id":"20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8283761-fc25-4a18-91ed-11dd0baae37d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","timestamp":"2020. május. 09. 14:12","title":"72 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","shortLead":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","id":"20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a9b8b-6c9b-4174-8fa7-356336b12edc","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 09. 09:43","title":"Az amerikai őslakosok 19. századi szívességét viszonozzák most az írek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127e8cd6-89d3-46c8-9114-57e89e29e356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"12-vel csökkent az aktív esetszám Magyarországon.","shortLead":"12-vel csökkent az aktív esetszám Magyarországon.","id":"20200511_koronavirus_aldozatok_gyogyultak_adatok_jarvany_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=127e8cd6-89d3-46c8-9114-57e89e29e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd32e31e-5949-4efb-b323-5528c2fff19c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_aldozatok_gyogyultak_adatok_jarvany_teszteles","timestamp":"2020. május. 11. 06:46","title":"Újabb 8 magyar áldozata van a koronavírusnak, 21 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még nem futott be az operatív törzshöz. Kiderült, jellemzően a vidéki gyorséttermek teraszán ülő fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még...","id":"20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84a15a-9f32-490a-b717-52c5f735af62","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","timestamp":"2020. május. 10. 11:33","title":"Karácsony kérése még nem futott be az operatív törzshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus okozta járvány az idén súlyos recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák államháztartási helyzet is meredeken romlik.","shortLead":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus...","id":"20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5cd26-2b77-44cf-b1a0-7906382c6478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","timestamp":"2020. május. 09. 09:05","title":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a12b1-0b85-45d1-8bc7-2cb4f42b2a40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén éjszaka eltulajdonított Mazdában többek közt rendeléshez szükséges eszközök is voltak.","shortLead":"A hétvégén éjszaka eltulajdonított Mazdában többek közt rendeléshez szükséges eszközök is voltak.","id":"20200511_ekgval_egyutt_loptak_el_egy_magyar_orvos_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60a12b1-0b85-45d1-8bc7-2cb4f42b2a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5861622-9d34-468a-b382-4a5909128059","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_ekgval_egyutt_loptak_el_egy_magyar_orvos_autojat","timestamp":"2020. május. 11. 07:47","title":"EKG-val együtt lopták el egy magyar orvos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","shortLead":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","id":"20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e7a52-795c-4113-89ea-03f45d851c41","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","timestamp":"2020. május. 10. 16:52","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]