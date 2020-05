Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb8c4a-ae95-461b-814f-50346ffcb8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 06:47","title":"Négy újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul törölte egy bejegyzésüket a Facebook. Van néhány feltétel, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy a bizottság érdemben foglalkozzunk a panasszal.","shortLead":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul...","id":"20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbd214-9091-45c7-adca-ecab9d2a5638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","timestamp":"2020. május. 11. 11:03","title":"Ha ennek a négy dolognak nem felel meg, nem fellebbezhet a Facebook törlése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1ac988-3358-44ed-bb81-515289e7179d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párizs fő látványosságának díszkivilágításához ezúttal hozzátartozott egy óriási kivetítő is, rajta az egészségügyben dolgozók arcképével. ","shortLead":"Párizs fő látványosságának díszkivilágításához ezúttal hozzátartozott egy óriási kivetítő is, rajta az egészségügyben...","id":"20200511_Apolok_es_orvosok_portrei_csillogtak_vasarnap_az_Eiffeltoronyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1ac988-3358-44ed-bb81-515289e7179d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644e780-3318-4b04-80b3-6a3921548617","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Apolok_es_orvosok_portrei_csillogtak_vasarnap_az_Eiffeltoronyon","timestamp":"2020. május. 11. 11:10","title":"Ápolók, orvosok, bolti eladók portréival díszítették vasárnap az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április végén került az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát birtokló cég az érdekeltségükbe.","shortLead":"Április végén került az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát birtokló cég az érdekeltségükbe.","id":"20200512_garancsi_istvan_szalay_bobrovniczky_kristof_andy_vajna_kaszino_koncesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21a7cb5-8587-421b-aa37-8b436fb0d49d","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_garancsi_istvan_szalay_bobrovniczky_kristof_andy_vajna_kaszino_koncesszio","timestamp":"2020. május. 12. 07:49","title":"Garancsihoz és Szalay-Bobrovniczkyhez kerültek Andy Vajna kaszinói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7e6bce-b925-4cbe-a2e0-44c20d036bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek.","shortLead":"Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek.","id":"20200511_lakhato_uveghaz_novenyek_epiteszet_yangdesign","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7e6bce-b925-4cbe-a2e0-44c20d036bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843a1d1-58fe-4f56-af94-498336299fd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_lakhato_uveghaz_novenyek_epiteszet_yangdesign","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"Üzenetet küld a bioház, ha a növények nem érzik jól magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József szerint logikus lépés lenne a brit kormány részéről, ha egyesekre nem vonatkozna a kötelező karantén.","shortLead":"Váradi József szerint logikus lépés lenne a brit kormány részéről, ha egyesekre nem vonatkozna a kötelező karantén.","id":"20200511_wizz_air_kotelezo_karanten_arcmaszk_varadi_jozsef_egyesult_kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aeee45-7a1c-45a2-b7ab-562ffcb348da","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_wizz_air_kotelezo_karanten_arcmaszk_varadi_jozsef_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 11. 21:54","title":"A Wizz Air-főnök enyhítene a tervezett kötelező karantén szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is így működött, csak neki ehhez még korona kellett és hadsereg.","shortLead":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is...","id":"20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba5df46-90d7-459c-87a0-87f94d782704","keywords":null,"link":"/360/20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","timestamp":"2020. május. 10. 10:22","title":"Ónody Gomperz: A mi demokratikus zsarnokunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]