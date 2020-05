Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5203861-f5af-4848-8ab6-685bb802c67b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","timestamp":"2020. május. 10. 18:25","title":"Felfüggesztette az agrárminiszter profilját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még nem futott be az operatív törzshöz. Kiderült, jellemzően a vidéki gyorséttermek teraszán ülő fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még...","id":"20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84a15a-9f32-490a-b717-52c5f735af62","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","timestamp":"2020. május. 10. 11:33","title":"Karácsony kérése még nem futott be az operatív törzshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják.","shortLead":"A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják.","id":"20200510_Boris_Johnson_Jovo_hettol_kezdodhet_a_fokozatos_enyhites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5a0ae-3e98-40fd-a5f2-5663e18854ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Boris_Johnson_Jovo_hettol_kezdodhet_a_fokozatos_enyhites","timestamp":"2020. május. 10. 21:26","title":"Boris Johnson: Jövő héttől kezdődhet a fokozatos enyhítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz, hogy a tisztán elektromos Niro sikeres lehessen, de vajon milyen autó a gyakorlatban?","shortLead":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz...","id":"20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba3479-a8e3-4492-bfd2-440984a5c461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 10. 16:30","title":"Talán a legjobb mostani villanyautó: teszten a Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","shortLead":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","id":"20200511_kozmedia_Varga_Judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057563a8-60be-4f43-8732-1b0a51c3c636","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_kozmedia_Varga_Judit","timestamp":"2020. május. 11. 18:27","title":"A közmédia is elkezdte játszani a számot, amiben Varga Judit miniszter hegedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfiak vérében nagyobb mennyiségben fordul elő az a kulcsenzim, amely révén az új koronavírus megfertőzi a sejteket – derült ki egy nagyméretű európai tanulmányból, amelynek eredményei magyarázatot adhatnak arra, hogy miért a férfiaknál jelentkezik különösen súlyos tünetekkel a Covid-19 betegség.","shortLead":"A férfiak vérében nagyobb mennyiségben fordul elő az a kulcsenzim, amely révén az új koronavírus megfertőzi a sejteket...","id":"20200511_ferfiak_koronavirus_here_ace2_receptor_covid_19_enzim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0282d99-0a5e-447c-80ad-faaaefd8583a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_ferfiak_koronavirus_here_ace2_receptor_covid_19_enzim","timestamp":"2020. május. 11. 18:03","title":"A kutatók szerint egy enzim miatt lesznek a férfiak betegebbek a koronavírustól, mint a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cd3155-2685-49cc-934e-13d9ce85e0b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országokon átívelő jótékonysági akciót indítottak a táncosok.","shortLead":"Országokon átívelő jótékonysági akciót indítottak a táncosok.","id":"20200511_Egeszen_lenyugozo_ahogy_32_balerina_a_Hattyuk_tavat_tancolja_az_otthonabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8cd3155-2685-49cc-934e-13d9ce85e0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b40079-6ba9-425e-8dad-5c7ad333a99e","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Egeszen_lenyugozo_ahogy_32_balerina_a_Hattyuk_tavat_tancolja_az_otthonabol","timestamp":"2020. május. 11. 09:26","title":"Egészen lenyűgöző, ahogy 32 balerina a Hattyúk tavát táncolja az otthonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]