[{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára a figyelmet.","shortLead":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára...","id":"20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed65db3-3800-4d8f-a5e4-ba207a7cfd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","timestamp":"2020. május. 13. 09:14","title":"Bryan Adams kiakadt a „denevérzabálók” miatt, aztán elnézést kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","shortLead":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","id":"20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6626d13c-43b3-47c3-bf07-30ea5353c4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","timestamp":"2020. május. 11. 21:27","title":"Eladó Kurt Cobain gitárja, egymillió dollárért kelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","shortLead":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","id":"20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe09066a-45ab-4ded-ad04-b91ef8e12756","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","timestamp":"2020. május. 11. 16:52","title":"A Momentum feltételekhez kötné, hogy Gajda Péter őrködjön a fővárosi vagyonnyilatkozatok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Jarvanyhirek_percrolpercre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5786dbbc-3de9-4afc-a245-8f75624f14ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Jarvanyhirek_percrolpercre","timestamp":"2020. május. 12. 08:10","title":"Járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","shortLead":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","id":"20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bca025-2001-4de9-a59a-48d8201ac741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","timestamp":"2020. május. 11. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Audi A6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek.","shortLead":"A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_vizilabda_bajnoksag_torles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796b3560-73e7-4830-aa00-e071eb404f9a","keywords":null,"link":"/sport/20200511_koronavirus_jarvany_vizilabda_bajnoksag_torles","timestamp":"2020. május. 11. 17:55","title":"Nem hirdetnek magyar bajnokot vízilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]