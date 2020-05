Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez egy másik érdekesség is tartozik.","shortLead":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez...","id":"20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54d7c6f-ce90-4599-86fe-2da1248303ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","timestamp":"2020. május. 12. 20:03","title":"Windows 10-et használ? Két nagyon hasznos funkció is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach előrejelzései.","shortLead":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach...","id":"20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aaf5be-db2c-42b9-b1d9-d49d8d81d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","timestamp":"2020. május. 11. 21:12","title":"Kamerában, aksiban és kijelzőben is jobb lehet az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","shortLead":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","id":"20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab10278-456c-4c47-a5cb-daeecd385618","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. május. 12. 09:28","title":"Lecseréli a TV2 Fenyő Ivánt a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3313-ra emelkedett.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb8c4a-ae95-461b-814f-50346ffcb8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 06:47","title":"Négy újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","shortLead":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","id":"20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34822fc-15c0-447d-83e3-29293af80553","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","timestamp":"2020. május. 12. 17:30","title":"A Bugatti La Finale méltó búcsú lenne a benzinmotoros autózástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]