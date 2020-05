Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es programba, és „konzultációs javaslat” alapján érmét kap a vadászkiállítás, nem is akármilyent. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es...","id":"20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3e55c-21bf-4a9e-922b-f47adf30bb30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","timestamp":"2020. május. 14. 11:33","title":"A Semjén-féle vadászkiállítás érméje nagyobb és különlegesebb lesz, mint az olimpiáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","shortLead":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","id":"20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c959670b-f12a-4d24-b1f4-56782266a11b","keywords":null,"link":"/elet/20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","timestamp":"2020. május. 14. 15:48","title":"Kutyák viszik házhoz a sört egy New York-i sörfőzdéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","id":"20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cd5bf-c531-4cbb-a0f7-2682f73c36ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","timestamp":"2020. május. 13. 10:15","title":"A francia kormány a segítségért cserébe azt kéri az autógyáraktól, hogy inkább otthon termeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette a koronavírus-járvány, de az államra jó eséllyel akkor is támaszkodhat, ha másképp alakulna a helyzet.","shortLead":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette...","id":"20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ff4679-90f4-4a92-a386-409ae249d0d3","keywords":null,"link":"/360/20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","timestamp":"2020. május. 14. 12:00","title":"Most derül majd ki, mennyire válságálló Mészáros Lőrinc bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tengertudományi intézet kutatóinak sikerült olyan algákat \"nevelniük\", amelyek képesek a korallok számára extrém magas hőmérséklet elviselésére is.","shortLead":"Az ausztrál tengertudományi intézet kutatóinak sikerült olyan algákat \"nevelniük\", amelyek képesek a korallok számára...","id":"20200514_korallszatony_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815763da-2149-4af4-b47e-3011384de6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_korallszatony_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2020. május. 14. 17:14","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan menthetnék meg a korallzátonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fc76-ac5c-4ba9-b639-745d72d76032","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Merkely: Ősszel újabb kihívással kell szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","shortLead":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","id":"20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a502-8627-4243-9405-c07b8e898cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","timestamp":"2020. május. 14. 10:47","title":"Csak állt az autós a kereszteződésben, miután elrobogott előtte a végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","id":"20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0542-5812-4b88-9bf7-fede544d5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","timestamp":"2020. május. 14. 20:45","title":"A német parlamentig jutott a gyulai \"rémhírterjesztő\" ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]