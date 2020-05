Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja összefoglalójában a BBC. ","shortLead":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja...","id":"20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02d2a5-d51d-451d-ad86-67b2cd96a168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","timestamp":"2020. május. 18. 15:06","title":"Otthon gyakrabban nyúlunk a pohár sör után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","shortLead":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","id":"20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d9f4-9280-410a-9d8f-c3179a797114","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","timestamp":"2020. május. 19. 10:43","title":"Több tucat lopott katalizátort találtak két román férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadász két kilométerrel arrébb adta le a végzetes lövést és véletlenül találta el a férfit.","shortLead":"A vadász két kilométerrel arrébb adta le a végzetes lövést és véletlenül találta el a férfit.","id":"20200519_A_kertjeben_beszelgetett_egy_ujfehertoi_ferfi_amikor_eltalalta_egy_eltevedt_golyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9786-52fc-4cda-abb4-a7a328d87137","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_A_kertjeben_beszelgetett_egy_ujfehertoi_ferfi_amikor_eltalalta_egy_eltevedt_golyo","timestamp":"2020. május. 19. 18:49","title":"Eltévedt golyó ölt meg egy férfit, miközben a kertjében beszélgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban találtunk teltházat. A vásárlóknál pedig már csak kézfertőtlenítőből volt kevesebb a bevásárlóközpontban. Körbenéztünk a nagyobb áruházakban, hogyan indult újra az élet.","shortLead":"Egyelőre kevesen merészkednek be a budapestiek a plázákba, a korlátozások feloldását követő első napon csak a kávézóban...","id":"20200519_kiskereskedelem_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a05813d-f74b-4871-8c54-4d3ab01b718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b684ec-aad4-4951-9bd5-37d63ee71b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_kiskereskedelem_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 19. 17:00","title":"Nem tetszett a vevőknek, hogy zárva a próbafülke - így indult újra az élet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","shortLead":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","id":"20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f583d6-a26a-4536-9f62-91dd07bec492","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","timestamp":"2020. május. 18. 11:15","title":"25 milliós lopott BMW akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti jegyeladás és az első ajtós felszállási rend.","shortLead":"Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti...","id":"20200518_volanbusz_pest_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d758f96-22a4-4a10-b6c4-ad2b0b037c87","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_volanbusz_pest_megye","timestamp":"2020. május. 18. 12:06","title":"Tovább enyhít a Volánbusz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]