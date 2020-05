Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újabb 150 milliárd forintot biztosít a kormány a magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre.","shortLead":"Újabb 150 milliárd forintot biztosít a kormány a magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program...","id":"20200519_turizmus_fejlesztes_program_tamogatas_szallashely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c891f2d-d4a2-487b-acdb-8ae491314b97","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_turizmus_fejlesztes_program_tamogatas_szallashely","timestamp":"2020. május. 19. 17:58","title":"Szobánként 1 millió forint támogatást kapnak felújításra a magánszálláshelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","shortLead":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","id":"20200520_trump_g7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acae1f3-406e-41c9-819a-0a89691bdd01","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_trump_g7","timestamp":"2020. május. 20. 21:50","title":"Trump már annyira optimista, hogy igazi G7-csúcsot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy mentolos cigarettákat, úgy ízesített nikotinos e-cigiket sem lehet forgalmazni – dohány ízű e-cigiket sem. 