[{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih intézkedett.","shortLead":"A Nébih intézkedett.","id":"20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61863b1b-d76d-4c13-81a6-b1b8727ca471","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","timestamp":"2020. május. 23. 10:56","title":"Magyarországra is érkezett a szalmonellás lengyel baromfiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f4c7a-43b1-4ef8-8d1a-305e800d2670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai izomautós formavilágot ráhúzni egy miniautóra nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek, de a végeredmény talán nem is annyira rossz.","shortLead":"Az amerikai izomautós formavilágot ráhúzni egy miniautóra nem tűnik elsőre a legjobb ötletnek, de a végeredmény talán...","id":"20200522_Amerikai_stilusban_is_jopofa_lenne_a_Fiat_500as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=246f4c7a-43b1-4ef8-8d1a-305e800d2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45855b-497f-4bc2-9edc-08732f22e25b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Amerikai_stilusban_is_jopofa_lenne_a_Fiat_500as","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Amerikai stílusban is jópofa lenne a Fiat 500-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte beszélgetés a HVG ajánlójában.","shortLead":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte...","id":"202021_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e96b4-cddf-4168-a58e-1099554875a0","keywords":null,"link":"/360/202021_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 22. 14:00","title":"Száz év után is borzongató az első igazi horrorfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség a túléléshez. Egy kormányhatározat biztosítja a további működéshez szükséges forrást.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség...","id":"20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeedab2-9229-4624-992e-cad94adf7e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","timestamp":"2020. május. 22. 05:30","title":"300 milliót ad a kormány az egri vízilabda megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik a karantént. Hétfőn a \"provokátor\" orvosok ellen szólalt fel, szerdán már orosz kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik...","id":"20200521_koronavirusos_kadirov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2155e8d5-bc9e-47bf-a1d7-d1fffb48860f","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirusos_kadirov","timestamp":"2020. május. 21. 18:58","title":"Koronavírusos lehet Ramzan Kadirov, súlyos betegen kezelik Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körvonalazódik, milyen újítások kerülnek a Windows 10 következő, májusi frissítésébe. Az egyik különösen ismerős lehet.","shortLead":"Körvonalazódik, milyen újítások kerülnek a Windows 10 következő, májusi frissítésébe. Az egyik különösen ismerős lehet.","id":"20200522_windows_7_zenehallgatas_hangszoron_bluetooth_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e325264c-db0c-4bca-a084-34082724a3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_windows_7_zenehallgatas_hangszoron_bluetooth_windows_10","timestamp":"2020. május. 22. 16:03","title":"Szokatlan lépés: a Windows 7-től örököl meg egy hasznos funkciót a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3678-ra emelkedett a nyilvántartott fertőzöttek száma péntekre. Minden járványhír egy helyen.","shortLead":"3678-ra emelkedett a nyilvántartott fertőzöttek száma péntekre. Minden járványhír egy helyen.","id":"20200522_Harom_uj_halott__koronavirus_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3cba9b-62ae-48aa-be3d-3b211aad83d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Harom_uj_halott__koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 22. 07:33","title":"Három új halott - koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]