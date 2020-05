Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70951d1f-fbeb-4df1-aaad-5c756e0c409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","timestamp":"2020. május. 24. 16:17","title":"Gumilövedékes fegyverrel lőttek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását – állapította meg egy tíz országban végzett kísérlet.","shortLead":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását –...","id":"20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7af14c-984e-49e8-8133-45436897e690","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","timestamp":"2020. május. 23. 19:14","title":"A remdesivir immár bizonyítottan hatékony a koronavírus ellen, de egyedül nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával meggyőgyított beteg, és május 7. óta 601 romániai idénymunkás jött Magyarországra - derült ki még az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján.\r

","shortLead":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával...","id":"20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd327e8-c552-4a77-b391-23e04518f316","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","timestamp":"2020. május. 24. 11:40","title":"Szabad kezet ad a kormány, hány gyereket engednek be a kiscsoportos órákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as motornak.","shortLead":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as...","id":"20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db034a81-33a5-4b7f-974c-5ed5b0464856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Nem európai verzióban van igazán szörnyeteg hangja az új Audi RS Q8-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják tartani a munkavállalóikat rövidített foglalkoztatás keretében. ","shortLead":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják...","id":"20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739512d-61af-4dd0-a138-9ed4b9cd0a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","timestamp":"2020. május. 23. 12:54","title":"Palkovics: több mint 110 ezer ember bértámogatására érkezett igény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt ötös ezen a héten, a következő héten a várható főnyeremény 530 millió forint.","shortLead":"Nem volt ötös ezen a héten, a következő héten a várható főnyeremény 530 millió forint.","id":"20200523_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287ba2a-0530-4e95-b2e5-355c73d7c219","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. május. 23. 20:11","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]