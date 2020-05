Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89c2c144-151e-4886-a5a0-08f7ca31d929","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék megvásárlásához.","shortLead":"Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék...","id":"20200524_redmi_10x_specifikaciok_elso_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c2c144-151e-4886-a5a0-08f7ca31d929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb9acf6-cad4-447c-9e21-58fe0f7e777b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_redmi_10x_specifikaciok_elso_fotok","timestamp":"2020. május. 24. 16:03","title":"Fotókon a telefon, amelyik először kapja meg a MediaTek legújabb lapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, nehéz helyzetben van. A rendőrök elfogták. ","shortLead":"Azt mondta, nehéz helyzetben van. A rendőrök elfogták. ","id":"20200524_Konnyes_szemmel_kerte_a_penzt_a_fegyveres_rablo_a_szegedi_viragboltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeaef53-7b0b-4947-8efb-1c579561bfa5","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Konnyes_szemmel_kerte_a_penzt_a_fegyveres_rablo_a_szegedi_viragboltban","timestamp":"2020. május. 24. 18:59","title":"Könnyes szemmel kérte a pénzt a fegyveres rabló a szegedi virágboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt variálva csapja be a nyelvünket és az agyunkat.","shortLead":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt...","id":"20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00b043-0b0b-440c-ae72-949a694576ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","timestamp":"2020. május. 25. 19:08","title":"Itt a gépek Update Norbija: 0 kalóriát viszünk be, mégis minden ízt érezni lehet a nyalogatható \"kijelzővel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják kutatók.","shortLead":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják...","id":"202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88c68-ecc3-49e5-88e6-c2df9737c6e1","keywords":null,"link":"/360/202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","timestamp":"2020. május. 25. 15:00","title":"Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet szerette volna megnézni az iratot, amelyben a tárcavezető rendelkezik a kórházi ágyfelszabadításokról, az Emmi azonban elutasította a kérést.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerette volna megnézni az iratot, amelyben a tárcavezető rendelkezik a kórházi...","id":"20200525_Per_Kasler_Emmi_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8773ee-b1c0-4896-96de-fe7ffb37e740","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Per_Kasler_Emmi_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 25. 12:47","title":"Pert indít Kásler minisztériuma ellen a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9ff0bf-5b51-4973-8cd3-6817fd9654cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Precedens értékű a német szövetségi legfelsőbb bíróság határozata.\r

","shortLead":"Precedens értékű a német szövetségi legfelsőbb bíróság határozata.\r

","id":"20200525_Dontott_a_birosag_karteritest_kell_fizetnie_a_Volkswagennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a9ff0bf-5b51-4973-8cd3-6817fd9654cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36786a8f-720e-4c42-9781-d7ca3ae22d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_Dontott_a_birosag_karteritest_kell_fizetnie_a_Volkswagennek","timestamp":"2020. május. 25. 14:37","title":"Döntött a bíróság, kártérítést kell fizetnie a Volkswagennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból - közölte a gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem (PTE) vasárnap.","shortLead":"Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszik...","id":"20200524_PTE_Avigan_gyogyszer_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe525d3c-5afb-4b2b-9cb6-636013817245","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_PTE_Avigan_gyogyszer_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 24. 18:21","title":"PTE: Alkalmas lehet a japán Avigan gyógyszer a fertőzöttek gyógyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b9d77c-6f1f-4ee6-848a-9eae629c1eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ikonikus iMac számítógépe kinézetén utoljára nyolc éve változtatott az Apple, így itt lenne már az ideje, hogy hozzányúljanak a gép megjelenéséhez. HEgy Apple-rajongónak ötletei lennének ehhez, melyeket koncepcióvideó formájában tárt a világ elé.","shortLead":"Ikonikus iMac számítógépe kinézetén utoljára nyolc éve változtatott az Apple, így itt lenne már az ideje...","id":"20200524_apple_imac_2020_koncepciovideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b9d77c-6f1f-4ee6-848a-9eae629c1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1c4de5-96a5-4131-85a3-4027bdfd1937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_apple_imac_2020_koncepciovideo","timestamp":"2020. május. 24. 13:03","title":"Ilyennek képzeli az idei iMacet egy Apple-rajongó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]