Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fc1d45-7462-4a23-8ddd-6a204240ba6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","timestamp":"2020. május. 26. 08:08","title":"3000 milliárd forintos járvány elleni alap lesz a jövő évi költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel ügyfelei újabb fél évig 0 forintos havidíjért, korlátlan mobilnettel, hűségidő nélkül vehetik igénybe a DIGIMobil szolgáltatásait.","shortLead":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel...","id":"20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885cdf61-f40c-4728-b439-47d58846f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","timestamp":"2020. május. 26. 22:03","title":"0 forint a havidíj, ingyen van az internet is – év végéig biztosan marad a DIGIMobil díjcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság egészében hatheti mélypontra csökkent a halálozások száma.","shortLead":"Az Egyesült Királyság egészében hatheti mélypontra csökkent a halálozások száma.","id":"20200526_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd234de-d02a-470f-9073-27c32bea2776","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 26. 20:40","title":"Két hónapja először telt el úgy nap, hogy a koronavírus nem követelt halálos áldozatot Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Záhonynál csak kocsival lehet jönni, ezt azonban sokan nem tudják megtenni. Segítségből egy van: fuvarosok, akik tízezrekért hozzák át a túloldalon rekedteket.","shortLead":"Záhonynál csak kocsival lehet jönni, ezt azonban sokan nem tudják megtenni. Segítségből egy van: fuvarosok, akik...","id":"20200525_fuvar_ukran_magyar_hataratkelo_zahony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b705b135-eb74-41b0-9ab2-368f4ba64298","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_fuvar_ukran_magyar_hataratkelo_zahony","timestamp":"2020. május. 25. 10:46","title":"Fuvaroshiénák szedik a pénzt a kárpátaljai magyaroktól a záhonyi határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig a pénzügyminiszter szerint is nagy a bizonytalanság. Az viszont kiderült, mekkora lehet a nyugdíjemelés.","shortLead":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig...","id":"20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f737d-7a82-4c79-8829-4be98db96ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","timestamp":"2020. május. 26. 11:08","title":"Itt a jövő évi büdzsé: a kormány elárulta, mit vár 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493fc1-d652-42bd-8e1c-4166cd4e5b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","timestamp":"2020. május. 26. 14:21","title":"Az alapkamat maradt annyi, amennyi eddig volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a nemzetközi megjelenéssel egy időben.","shortLead":"Mégpedig a nemzetközi megjelenéssel egy időben.","id":"20200525_Magyarul_is_megjelenik_a_konyv_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_nagy_szabadulasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5607cf0a-00cb-470f-80f8-d8e963ca735b","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Magyarul_is_megjelenik_a_konyv_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_nagy_szabadulasarol","timestamp":"2020. május. 25. 10:42","title":"Magyarul is megjelenik a könyv Harry herceg és Meghan Markle nagy szabadulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"6,7 százalékkal nőtt a Mercedes magyar leányvállalatának profitja a válság előtti utolsó évben.","shortLead":"6,7 százalékkal nőtt a Mercedes magyar leányvállalatának profitja a válság előtti utolsó évben.","id":"20200525_Mercedes_magyarorszagi_nyereseg_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f575eda9-be11-4185-8e8c-9476c5323878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da4603-ef7e-4b77-98ad-6773034f317a","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Mercedes_magyarorszagi_nyereseg_kecskemet","timestamp":"2020. május. 25. 20:20","title":"33 milliárd forint lett a Mercedes magyarországi nyeresége 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]