[{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeefb80-0af6-43c4-b469-1eb18c4469b9","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint az a több mint négyszázezer magyar menekült, aki 1918 és 1924 között érkezett a megmaradt Magyarországra a békediktátum alapján elcsatolt területekről. ","shortLead":"Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint az a több mint négyszázezer magyar menekült, aki 1918 és 1924 között érkezett a megmaradt Magyarországra a békediktátum alapján elcsatolt területekről. ","shortLead":"Folytatja múlt héten kezdett erősödését a forint pünkösdhétfőn is, már 345 alatt jár az euróval szemben. ","id":"20200601_Renduletlenul_erosodik_a_forint__egyelore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9cb272-8d56-4831-bd48-9e0e6c0e67cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e98f8c2-7a1e-4305-96ed-5aeb729fe71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Renduletlenul_erosodik_a_forint__egyelore","timestamp":"2020. június. 01. 18:37","title":"Rendületlenül erősödik a forint - egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el...","id":"20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057cc68b-6693-4a96-a850-d4c5b1c796f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","timestamp":"2020. június. 01. 17:41","title":"Javuló járványhelyzet a szomszédban: fertőzésmentes Szlovénia és Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol a játékosok szava dönt. Azt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy sztárfocista sztrájkkal fenyegessen, miközben amerikai sportoknál már teljes bajnokság is elmaradt, mert a játékosoknak nem tetszett a liga pénzügyi terve. Mit tudnak ott, ahol igazán erős a sportolói szakszervezet?","shortLead":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol...","id":"202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad9e744-4090-4489-84b8-17fdf1106d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","timestamp":"2020. június. 01. 20:00","title":"A focistát ki kérdezi meg, akar-e ismét játszani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges kibertámadásokat – derül ki a K&H kutatásából. Ugyanakkor a többség tart a különböző netes, kártyás visszaélésektől.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a netezők túlnyomó része a banki rendszereket, azaz bíznak abban, hogy ezek kivédik az esetleges...","id":"20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf38b5-de21-43d6-9766-1da6d721ad31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_kh_bank_online_vasarlas_bankkartyas_csalas_felmeres_edukacio","timestamp":"2020. június. 01. 16:03","title":"K&H: A magyarok 54 százaléka fél, hogy csaló weboldalakon meglopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]