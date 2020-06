Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","shortLead":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","id":"20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb78ac5a-78aa-475d-8118-f0b74a5febb7","keywords":null,"link":"/velemeny/20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Révész Sándor: Hol van a végső megoldás vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban, biztonságot, esélyegyenlőséget és méltóságot mindenki számára – írta David Cornstein.","shortLead":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban...","id":"20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb23780-984c-4d6a-ad3e-cd7b17460b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 10:26","title":"Amerikai nagykövet: Fájdalmas látnom, még mindig létezik igazságtalanság nagyszerű országunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","shortLead":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","id":"202022_lesz_sutnivalojuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff1ae4f-a745-4b03-82c6-7accb5e11383","keywords":null,"link":"/360/202022_lesz_sutnivalojuk","timestamp":"2020. június. 03. 11:30","title":"A mostani járvány a robotszakácsok kezére játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai kollégájuk, Donald Trump más véleményen van. ","shortLead":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai...","id":"20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe9f9e1-90e2-41cd-a0c2-1250eb8e8970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","timestamp":"2020. június. 02. 14:48","title":"Sem Nagy-Britannia, sem Kanada nem támogatja Putyin meghívását a G7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békés cselekvésre szólított fel Barack Obama, az Egyesült Államok volt és első afroamerikai elnöke hétfőn kiadott közleményében.","shortLead":"Békés cselekvésre szólított fel Barack Obama, az Egyesült Államok volt és első afroamerikai elnöke hétfőn kiadott...","id":"20200601_Bekesen_de_cselekedni_kell__uzente_Obama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d1cb3-9fbe-4992-9fb2-519bc9e10614","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Bekesen_de_cselekedni_kell__uzente_Obama","timestamp":"2020. június. 01. 19:49","title":"Békésen, de cselekedni kell - üzente Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","shortLead":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","id":"20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefccb4b-bdd6-4601-84d4-919758544589","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","timestamp":"2020. június. 03. 12:47","title":"A korrupcióellenes javaslatok több, mint felét figyelmen kívül hagyták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","id":"20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a6f5b-a2d3-428d-a9e9-e9c7fe527775","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","timestamp":"2020. június. 02. 18:33","title":"Majdnem a negyedére csökkent tavaly a Mészáros-gyerekek cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa95917-9c35-4939-8de1-e7f127608bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a pestisjárvány és a koronavírus színháztörténeti találkozása.","shortLead":"Eljött a pestisjárvány és a koronavírus színháztörténeti találkozása.","id":"20200602_Kulka_Janos_Csakanyi_Eszter_Dekameron_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa95917-9c35-4939-8de1-e7f127608bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a840600-34ae-4f64-87f5-d1f4a5e6da65","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_Kulka_Janos_Csakanyi_Eszter_Dekameron_2020","timestamp":"2020. június. 02. 11:19","title":"Kulka János és Csákányi Eszter is szerepelni fog egy ingyenes, online előadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]