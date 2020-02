Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi nagy veszteséget mostanra pluszba fordította a cég.","shortLead":"Az egy évvel korábbi nagy veszteséget mostanra pluszba fordította a cég.","id":"20200203_30_milliardos_nyeresegrol_es_egy_uj_magyarhorvat_utvonalrol_szamolt_be_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efba5767-be60-407c-923e-41497bdbe32e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_30_milliardos_nyeresegrol_es_egy_uj_magyarhorvat_utvonalrol_szamolt_be_a_Ryanair","timestamp":"2020. február. 03. 17:11","title":"30 milliárdos nyereségről és egy új magyar–horvát útvonalról számolt be a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek házasságot. Így könnyebben tudnak ágytól, asztaltól elválni, ha úgy adódik. Mégis érdemes lehet az élettársi kapcsolatot is regisztrálni, mi több, élettársi vagyonjogi szerződést és végrendeletet írni. Ezek híján ugyanis számos bonyodalom keletkezhet, például a tisztázatlan vagyoni ügyekből, a közös lakáshasználatból.","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek...","id":"mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc89056f-3a7a-4e23-9b68-48dc43017d04","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","timestamp":"2020. február. 04. 07:30","title":"Fél, hogy mi lesz, ha szakít élettársával? Ha ezt megteszi, nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","shortLead":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","id":"20200203_koronavirus_gyermek_szules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d9ddcd-cd72-4fa0-aa05-9e81af65339a","keywords":null,"link":"/elet/20200203_koronavirus_gyermek_szules","timestamp":"2020. február. 03. 10:40","title":"Koronavírussal fertőzött nő szült gyermeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aa6106-c7b7-4b81-9f1f-cfec263f9add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Josh Pieters nevű youtuber az utóbbi idők talán legnagyobb átverését hozta össze ismertségének köszönhetően, hogy megleckéztesse a gyűlöletbeszédeiről elhíresült Katie Hopkinst.","shortLead":"Egy Josh Pieters nevű youtuber az utóbbi idők talán legnagyobb átverését hozta össze ismertségének köszönhetően...","id":"20200203_katie_hopkins_youtuber_josh_pieters_atveres_szelsojobboldal_gyuloletbeszed_greta_thunberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16aa6106-c7b7-4b81-9f1f-cfec263f9add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe9477-8a7a-4b1f-b38e-f5f360d9774a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_katie_hopkins_youtuber_josh_pieters_atveres_szelsojobboldal_gyuloletbeszed_greta_thunberg","timestamp":"2020. február. 03. 09:33","title":"Egy P*CSA felirat előtt adtak át kamu díjat egy brit szélsőjobboldali celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem Kansasben.","shortLead":"Nem Kansasben.","id":"20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7cb2ae-e6f7-45fe-84dc-40847079e5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","timestamp":"2020. február. 03. 19:45","title":"Super Bowl: Trump nem találta el, melyik államban van Kansas City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","shortLead":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","id":"20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e05c-8327-45ba-b0b9-b243403b9216","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","timestamp":"2020. február. 03. 10:18","title":"Könyvtáros lett a börtönben Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]