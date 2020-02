Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás témája.","shortLead":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik...","id":"20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f846d10-bc78-4d31-a5a0-2d0cb654c401","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","timestamp":"2020. február. 17. 18:07","title":"Több száz pszichológus tiltakozik a nemzeti konzultáció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban egyértelműen a 108 megapixeles kamera szenzora jelenti.","shortLead":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban...","id":"20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1271371-d000-4fde-ae1e-a08d198227d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","timestamp":"2020. február. 19. 16:03","title":"Videó: Szétszedte a Xiaomi az új csúcsmobilját, hogy lássuk az óriási kameraszenzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","shortLead":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","id":"20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb58dc78-026c-42d5-8919-e8fd909efbd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","timestamp":"2020. február. 19. 13:05","title":"Egy nő az erkélyéről, slaggal próbálta eloltani a vadul lángoló Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt a polgármester. ","shortLead":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt...","id":"20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3e313-8df7-415a-abeb-951109d1bbb4","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","timestamp":"2020. február. 19. 11:38","title":"Marihuána és prostituáltak – elveszítheti vonzereje egy részét Amszterdam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert közben ment el a hangja. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert...","id":"20200217_Radar360_este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeae0b0-fc42-409a-8607-f5ff2a732915","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 17. 17:30","title":"Radar360: Orbán Johnny Depp-filmből idézett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő csoportok szerint az ügynek valamilyen mérgezéshez lehet köze.","shortLead":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő...","id":"20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e2153-9ec7-439d-9762-21d37a5a5fed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","timestamp":"2020. február. 18. 12:43","title":"Tömeges madárpusztulás sokkolja a spanyolokat, még rejtély, mi áll a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott. ","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most...","id":"20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2300c93-8cc8-4854-85fe-9725907da0c3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","timestamp":"2020. február. 18. 20:00","title":"Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]