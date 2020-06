Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept a katasztrófára.","shortLead":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept...","id":"20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc48743-1260-4500-8c81-85afc59b70e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 08. 05:10","title":"Feloszlatja a rendőrséget a minneapolisi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","shortLead":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","id":"20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be926907-c4ac-447e-b25a-fea8529630e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:10","title":"Hol és hogyan mérhet szabályosan sebességet a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról beszélt, 10 kórházból hazaküldött beteget ápolt, közülük 9-en pár napon belül elhunytak. Az Országos Mentőszolgálat és egy másik magáncég is közölte, a videón szereplő nő nem dolgozik náluk. Korózs kitart amellett, hogy a videóval nincs baj, állítása szerint csak az Országos Mentőszolgálat érzékenysége miatt tették elérhetetlenné. ","shortLead":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról...","id":"20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c6b110-83cb-416e-800b-3b05a3693f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","timestamp":"2020. június. 09. 10:56","title":"Korózs Lajos nem \"nyomozgatott\" a betegei haláláról nyilatkozó nő után, elhitt neki mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban az amerikai igazságügyi minisztérium leszögezte, hogy a herceg nem az amerikai bűnügyi vizsgálat egyik célpontja.","shortLead":"Korábban az amerikai igazságügyi minisztérium leszögezte, hogy a herceg nem az amerikai bűnügyi vizsgálat egyik...","id":"20200608_Kihallgatnak_Andras_yorki_herceget_az_Epsteinugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800773e7-68b8-4ad4-9578-0835da026f21","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Kihallgatnak_Andras_yorki_herceget_az_Epsteinugyben","timestamp":"2020. június. 08. 20:46","title":"Kihallgatnák András yorki herceget az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége jó, magyar dicsőség az e-szmog elleni harcban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége...","id":"20200609_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2d546-75df-42e8-ba9e-7175a1787cd5","keywords":null,"link":"/360/20200609_Radar360","timestamp":"2020. június. 09. 08:00","title":"Radar360: Most sem lehet nemet mondani a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf985a81-de3d-4a40-bb6e-819139d2c28c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr könnyű sérülésekkel megúszta. ","shortLead":"A sofőr könnyű sérülésekkel megúszta. ","id":"20200608_baleset_korforgalom_ittas_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf985a81-de3d-4a40-bb6e-819139d2c28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652310e3-53b8-43de-8d63-7294916835d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_baleset_korforgalom_ittas_vezetes","timestamp":"2020. június. 08. 18:09","title":"Ennek az autósnak a mutatványára már a rendőrségnek sincsenek szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","shortLead":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","id":"20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a5e70-074c-4b45-b712-b4a1be6a117e","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","timestamp":"2020. június. 09. 09:32","title":"A Fővárosi Törvényszék elnöke letagadta, hogy levélben hálálkodott volna Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]