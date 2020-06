Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace96b73-ab7a-4bb8-bc42-d795ecaeaf00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A stockholmi ügyészség szerint a \"Skandia Man” néven ismertté vált, 2000-ben öngyilkosságot elkövetett Stig Engström lőtte agyon több mint három évtizeddel ezelőtt a népszerű szociáldemokrata kormányfőt, Olof Palmét. A merénylő azért vett pisztolyt a kezébe, mert nem értett egyet a miniszterelnök politikájával. A bizonyítékok közvetettek, a gyilkos fegyvert továbbra sem találják.","shortLead":"A stockholmi ügyészség szerint a \"Skandia Man” néven ismertté vált, 2000-ben öngyilkosságot elkövetett Stig Engström...","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace96b73-ab7a-4bb8-bc42-d795ecaeaf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361271bd-5ce8-4100-8727-400ef401c539","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag","timestamp":"2020. június. 10. 14:30","title":"Egy nap alatt a rendőrség látókörébe került, mégis 34 év kellett, hogy kimondják: ő ölte meg Olof Palmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","shortLead":"Csak az elviteles dobozok forgalma a duplájára nőtt az elmúlt hónapokban.","id":"20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f28093-b00a-4cd0-81da-47ba44d48baf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_egyszer_hasznalatos_koronavirus_muanyag_vendeglatas","timestamp":"2020. június. 10. 12:15","title":"Másfélszer több egyszer használatos csomagolóeszköz fogyott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csökkentett hasmagasságú olasz sportkocsi erősebb és gyorsabb lett.","shortLead":"A csökkentett hasmagasságú olasz sportkocsi erősebb és gyorsabb lett.","id":"20200610_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caca8732-13cc-4526-ad88-7492d07bfef3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2020. június. 10. 12:36","title":"Közel 800 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","shortLead":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","id":"20200609_george_floyd_temetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe7c0f2-13a2-4acb-8adf-869c2b413825","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese","timestamp":"2020. június. 09. 19:16","title":"Élőben közvetítik George Floyd temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött az 5-ös úton, mint kiderült, a balesetet okozó autó sofőrje a rendőrök elől menekült.","shortLead":"Két autó ütközött az 5-ös úton, mint kiderült, a balesetet okozó autó sofőrje a rendőrök elől menekült.","id":"20200610_embercsempesz_rendorseg_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5e874e-ae44-4c0c-a60f-62ecec01d15f","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_embercsempesz_rendorseg_baleset","timestamp":"2020. június. 10. 15:05","title":"Lajosmizsétől Budapestig üldöztek a rendőrök egy embercsempészt, baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség reformjába szeretnék becsatornázni. A szándék megtörhet a republikánusok, és különösen Donald Trump elnök ellenállásán, aki a szíve szerint a hadsereget is bevetné a rend helyreállítására.","shortLead":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség...","id":"20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c166039b-7f3e-4d62-bcdd-630a56b4713b","keywords":null,"link":"/360/20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","timestamp":"2020. június. 10. 11:00","title":"Ostrom alatt az amerikai rendőröket összetartó hallgatás törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","shortLead":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","id":"20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156753af-be88-4caf-924d-f702fa169c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"A Ripost és a Lokál ellen is pert nyert a DK-s Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]