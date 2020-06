Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be.\r

","shortLead":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban...","id":"20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965788b-c9df-4e47-bf4b-1e1538421fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","timestamp":"2020. június. 12. 05:18","title":"Szociális gondozók is segítenék a rendőrség munkáját Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos adatigényléssel fordult az Európai Parlament fideszes alelnökéhez.","shortLead":"Hadházy Ákos adatigényléssel fordult az Európai Parlament fideszes alelnökéhez.","id":"20200611_Jaroka_Livia_Hadhazy_Akos_EP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f18f5e2-8e45-40bc-8524-c45b1ec35e60","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Jaroka_Livia_Hadhazy_Akos_EP","timestamp":"2020. június. 11. 16:55","title":"Nem tudni, mire költötte az állami milliókat Járóka Lívia egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök között a szélsőjobb nagyobb arányban van jelen, mint a társadalom egészében. Semmi esély, hogy az állam tegyen valamit, ezért mi magunk lépünk fel a nácik ellen – mondta a HVG-nek Gábor, az egyik magyarországi antifás csoport tagja.","shortLead":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök...","id":"202024_magyar_ag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c131204c-d7fe-46ce-a5c3-32746017b077","keywords":null,"link":"/360/202024_magyar_ag","timestamp":"2020. június. 11. 15:00","title":"\"Az antifasizmus nagyon tág dolog, mi általában reagálunk arra, amit a szélsőjobb tesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se a díjemelés, se a díjcsökkentés nem indokolt. Viszont lehetne enyhíteni a taxisok terhein, új, akár ideiglenes drosztokat létrehozni, promótálni a megbízható cégeket. És még szigorúbban kellene fellépni a hiénák ellen.","shortLead":"Valószínűleg sok taxis, sőt akár taxiscég is belebukik a válságba, ám se a hatósági tarifa megszüntetése, se...","id":"20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e4316-7733-4b5b-bae4-7606dfee028c","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Kellene_valtoztatni_a_budapesti_taxizason_de_nem_a_tarifakon","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Kellene változtatni a budapesti taxizáson, de nem a tarifákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OMSZ azt kéri, hogy 11 és 15 között kerüljék a napozást, mert 15-20 perc alatt leéghetnek.","shortLead":"Az OMSZ azt kéri, hogy 11 és 15 között kerüljék a napozást, mert 15-20 perc alatt leéghetnek.","id":"20200611_uv_sugarzas_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a547c958-0b25-4582-a864-d6d9e23ab06c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_uv_sugarzas_riasztas","timestamp":"2020. június. 11. 20:34","title":"Nagyon erős UV-sugárzás várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90019f44-75a7-44a7-8be8-b1794e80a9a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az Adobe által fejlesztett, ingyenes Photoshop Camera applikáció. Igaz, nem biztos, hogy minden mobillal kompatibilis az app.","shortLead":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az Adobe által fejlesztett, ingyenes Photoshop Camera...","id":"20200611_adobe_photoshop_camera_applikacio_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90019f44-75a7-44a7-8be8-b1794e80a9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd192e19-f57a-477e-aa8d-db25993094ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_adobe_photoshop_camera_applikacio_ios_android","timestamp":"2020. június. 11. 20:03","title":"Megjött az Adobe új mobilos képszerkesztője, ingyen töltheti le a Photoshop Camera appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele van annak, hogy ősszel nem a megszokott módon kezdődik majd az új tanév. Úgy tűnik viszont, hogy nem minden marad a régiben: van olyan iskola, ahol az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján azt fontolgatják, 1-1 hétre távoktatásba küldenek egyes évfolyamokat, a pedagógusok közül pedig többen is adnak majd fel számítógépen leckét. Persze vannak kétségek is, és nem csak amiatt, hogy mennyi tudás marad meg a fejekben az elmúlt hónapok után.","shortLead":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele...","id":"20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56092e64-24eb-40be-a53a-78f56896bfb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","timestamp":"2020. június. 13. 10:30","title":"Úgy belejöttek a digitális oktatásba a tanárok, hogy abba sem akarják hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is használ. A panelre az adott kereséshez tartozó Wikipédia-szócikk jelenik meg.","shortLead":"A Facebook olyan tudáspanel megjelenítésével kísérletezik a keresőjének találati oldalán, mint amilyet a Google is...","id":"20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61425101-ea74-4912-b9da-8f0d2eb649a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_facebook_google_kereses_talalati_oldal_wikipedia_szocikk_tudaspanel","timestamp":"2020. június. 12. 11:33","title":"Önnél már működik? Lemásolta a Facebook a Google kereső egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]