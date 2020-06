Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont beszédes, hogy az érintett adatlapot nyilvánosságra kerülése után gyorsan elérhetetlenné tették. 2020. június. 11. 15:18 Véletlenül felkerülhetett a PlayStation 5 az Amazonra, árral együtt Elég egyetlen pontot betenni egy YouTube-videó linkjébe ahhoz, hogy eltüntessük belőle a hirdetéseket. 2020. június. 12. 08:33 Próbálja ki: ha ezt a karaktert beírja a YouTube-videó linkjébe, eltűnnek a reklámok a videóból évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér. 2020. június. 12. 18:03 Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek Csányi, Garancsi és Hernádi közös cége több pályázaton is magas összegekhez jutott, hogy fejlessze a Tihanyi-félszigeten található kastélyt. 2020. június. 11. 13:30 Szobánként 77 millió forintos támogatást kap Csányi, Garancsi és Hernádi most épülő hotele Azzal magyarázzák a számok megugrását, hogy több tesztet végeztek el. 2020. június. 11. 20:12 Rekordszámú új fertőzöttet azonosítottak Svédországban Hadházy Ákos adatigényléssel fordult az Európai Parlament fideszes alelnökéhez. 2020. június. 11. 16:55 Nem tudni, mire költötte az állami milliókat Járóka Lívia egyesülete Szigorúak a biztonsági intézkedések. 2020. június. 12. 11:40 Lázmérés után engedték be az újságírókat Orbán sajtótájékoztatójára A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik tovább. 2020. június. 11. 16:33 Racionalizálásba kezd Mészáros Lőrinc