[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyedüli elnökjelölt Kulcsár Krisztián.","shortLead":"Az egyedüli elnökjelölt Kulcsár Krisztián.","id":"20200611_deutsch_tamas_orendi_mihaly_kulcsar_krisztian_nob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8114ee6-97e9-4ad0-a1af-0fbb8992b71f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_deutsch_tamas_orendi_mihaly_kulcsar_krisztian_nob","timestamp":"2020. június. 11. 05:41","title":"Deutsch Tamás és Orendi Mihály pályázik a MOB alelnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","shortLead":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","id":"20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2c91d0-3476-46b5-89fd-89d42619eccf","keywords":null,"link":"/elet/20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","timestamp":"2020. június. 11. 09:47","title":"J.K. Rowling a saját traumájával magyarázza a transzneműekkel szembeni ellenérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","shortLead":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","id":"20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c77ee-3446-40fd-ae96-58d61d1d52c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. június. 12. 21:24","title":"Az MTVA-székházból kidobott képviselők az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a08721-fd87-46cd-8f17-eaf6d5407530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyílt levélben kérik Varga Mihályt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy ne szorítsák ki így a Balatonnál élőket és az odalátogatókat.","shortLead":"Nyílt levélben kérik Varga Mihályt és a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy ne szorítsák ki így a Balatonnál élőket és...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_a_balatoni_szabadstrandok_fizetosse_tetele_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a08721-fd87-46cd-8f17-eaf6d5407530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e1a980-990f-474a-a966-0f784350c0de","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Tiltakoznak_a_a_balatoni_szabadstrandok_fizetosse_tetele_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 12:55","title":"Több ezren nem értik, miért teszik fizetőssé a balatoni szabadstrandokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","shortLead":"A miskolci bemutatóra egészségügyi dolgozókat hívtak meg.","id":"20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20ba1194-543b-4c11-8d2f-99e82f4444c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca5c28e-8044-409a-b83f-6412d5254201","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Penteken_megtartjak_az_elso_szinhazi_bemutatot__mutatjuk_a_virushelyzethez_atalakitott_nezoteret","timestamp":"2020. június. 12. 10:10","title":"Pénteken megtartják az első színházi bemutatót – mutatjuk a vírushelyzethez átalakított nézőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","shortLead":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc85f9-4f9a-400c-beed-e506662200b1","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","timestamp":"2020. június. 12. 17:26","title":"John Cleese: Hülyeség volt törölni a Waczak szálló epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea87681b-7e5f-4e87-9648-37a0edc66d54","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nyolcmilliárdot érő irodaház egy tárolóban: a pasaréti lakópark tulajdonosainak évtizedes kálváriáját a kertjükbe benyúló wellness- és vendéglátó komplexum fejeli meg, amely immár Tiborcz István igényeit is szolgálja.","shortLead":"Nyolcmilliárdot érő irodaház egy tárolóban: a pasaréti lakópark tulajdonosainak évtizedes kálváriáját a kertjükbe...","id":"202024__tiborcz_pasareten__milliardosok_ataroloban__vedtelen_lakok__sufnituning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea87681b-7e5f-4e87-9648-37a0edc66d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1534626-cbf5-4a96-b69f-db2327e3a796","keywords":null,"link":"/360/202024__tiborcz_pasareten__milliardosok_ataroloban__vedtelen_lakok__sufnituning","timestamp":"2020. június. 11. 07:00","title":"NER-csoda Budán: 3 nm-es tárolóban \"nyomorog\" Tiborcz cége, az Equilor és az Appeninn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]