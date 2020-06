Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére szolgál a járványdrón, a kanadai Draganfly mesterséges intelligenciával felruházott gyártmánya, amely föntről figyeli az emberek közötti távolságot, és megszámolja, hányan csoportosulnak. ","shortLead":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére...","id":"202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f5242-f979-4e5d-b3dc-1653d4c3f965","keywords":null,"link":"/360/202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Az új drónok már azt is nézik, ki köhög az utcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61446b64-383d-4ad7-8cab-f202b57d3280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öbölvárosban még mindig tesztelés alatt van a repülő rendőrségi motor, a Hoverbike Scorpion-3.","shortLead":"Az öbölvárosban még mindig tesztelés alatt van a repülő rendőrségi motor, a Hoverbike Scorpion-3.","id":"20200611_Megvadult_a_repulo_rendormotor_a_dubai_jaror_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61446b64-383d-4ad7-8cab-f202b57d3280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e51d56-5f42-4bfe-a699-95b93197fe84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Megvadult_a_repulo_rendormotor_a_dubai_jaror_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 16:28","title":"Megvadult a repülő motor a dubaji rendőr alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egyik vezetője megpróbálta megakadályozni, hogy a késelő bejusson az iskolába, ekkor ölte meg a támadó. A férfit a rendőrök végül lelőtték.","shortLead":"Az iskola egyik vezetője megpróbálta megakadályozni, hogy a késelő bejusson az iskolába, ekkor ölte meg a támadó...","id":"20200611_ruttka_igazgato_keses_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0682212-d1a6-4509-964c-29f08323cf3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_ruttka_igazgato_keses_tamadas","timestamp":"2020. június. 11. 14:28","title":"Hat embert késelt meg egy ámokfutó Ruttkán, egy ember belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","shortLead":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","id":"20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c77ee-3446-40fd-ae96-58d61d1d52c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. június. 12. 21:24","title":"Az MTVA-székházból kidobott képviselők az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5eca74-df81-4cfc-8d00-8d6fa11009eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért kapcsol le a laptop, ha lehajtjuk a fedelét? Miért nem jó a kép a vadonatúj monitoron? Miért nincs hang a Skype-ban? A Neumann Társaság a Microsoft Magyarországgal közösen összegyűjtötte a Windows 10-zel kapcsolatban az otthoni távmunka során leggyakrabban felmerült kérdéseket és válaszokat.","shortLead":"Miért kapcsol le a laptop, ha lehajtjuk a fedelét? Miért nem jó a kép a vadonatúj monitoron? Miért nincs hang...","id":"20200612_neumann_tarsasag_hasznos_windows_beallitasok_microsoft_hangeszkozok_tobb_kepernyo_nyomtatas_pdfbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5eca74-df81-4cfc-8d00-8d6fa11009eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432c012-db7b-45b4-9e4a-40dcd99aed8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_neumann_tarsasag_hasznos_windows_beallitasok_microsoft_hangeszkozok_tobb_kepernyo_nyomtatas_pdfbe","timestamp":"2020. június. 12. 08:03","title":"Hat Windows-beállítás, amit jó, ha ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed6d36f-21fa-4afe-bae5-881eab6da40d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A társaság az ügy miatt belső vizsgálatot indított.","shortLead":"A társaság az ügy miatt belső vizsgálatot indított.","id":"20200612_bkv_busz_fiumei_ut_piros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed6d36f-21fa-4afe-bae5-881eab6da40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090f63c4-1bc4-480f-a6ec-98d09b911ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_bkv_busz_fiumei_ut_piros","timestamp":"2020. június. 12. 14:48","title":"Videóra vették, ahogy egy BKV-busz fékezés nélkül áthajt a piroson a Fiumei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki 69 éves vezetője szerint nem hajtott gyorsan, és nem érti, hogyan került elé a kerékpáros.","shortLead":"A Suzuki 69 éves vezetője szerint nem hajtott gyorsan, és nem érti, hogyan került elé a kerékpáros.","id":"20200612_kerekparos_halalos_baleset_gazolas_suzuki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca4495b-7199-43fe-984b-ce98f21ab335","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_kerekparos_halalos_baleset_gazolas_suzuki","timestamp":"2020. június. 12. 20:36","title":"Két gyermekét is elgázolták a férfinak, aki most elütött egy kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","shortLead":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","id":"20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde2a2e-8ae2-4dbd-a54c-f19494a2e9ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","timestamp":"2020. június. 12. 16:47","title":"Betiltották a Konföderáció zászlóit a legnépszerűbb amerikai autóversenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]