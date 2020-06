Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be.

","shortLead":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Szociális gondozók is segítenék a rendőrség munkáját Amerikában. Az ügyvéd végigasszisztálta az adásvételt, ellene szintén vádat emeltek. Átverte 85 éves demens édesanyját, hogy eladhassa a lakását. A tűzoltók mentettek meg két kiskacsát a X. kerületben, majd kísérték őket a nádashoz. Videó: Rendőri felvezetéssel kísérték a kőbányai tóhoz a megmentett kacsacsaládot. Karácsony Gergely újabb kerékpár-, illetve buszsávok kialakítását jelentette be. Változásokra kell számítani a Baross utcában és a Bartók Béla úton is. Változásokra kell számítani a Baross...","id":"20200611_kerekpar_sav_buszsav_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070281a8-9f69-41de-b4cd-7260380a491c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_kerekpar_sav_buszsav_budapest","timestamp":"2020. június. 11. 18:07","title":"Buszsávokat alakítanak ki a Hegyalja úton, új biciklis sávok is jönnek a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","shortLead":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","id":"20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30030aa-2ec9-4c6b-a2ec-4591bf9b4d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 12:01","title":"Már 4400 milliárd forintért vett a lakosság a szuperállampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Világgazdaság által megkérdezett intézményekben már több mint 13 ezren jelentkeztek oklevélért a gazdaságvédelmi akcióterv keretében bejelentett nyelvvizsgamentesség óta.\r

A Világgazdaság által megkérdezett intézményekben már több mint 13 ezren jelentkeztek oklevélért a gazdaságvédelmi akcióterv keretében bejelentett nyelvvizsgamentesség óta. Körülbelül 75 ezer felsőoktatási oklevél ragadt bent a nyelvvizsga hiánya miatt. Fenyő Miklós felfedezettje, az egykori tinisztár már nem először lepi meg a karanténidőszak alatt a rajongóit azzal, hogy kifejezetten meggyőzően énekel kemény rockzenét. Hol van már a Tinédzser l'amour? Újra rockzenét üvölt Szandi.