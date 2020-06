Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban a koronavírus-járvány okozta válságot a reformok bevezetésére kell kihasználni – vélekedett Giuseppe Conte olasz kormányfő.","shortLead":"Olaszországban a koronavírus-járvány okozta válságot a reformok bevezetésére kell kihasználni – vélekedett Giuseppe...","id":"20200613_Conte_Olaszorszagnak_a_jarvany_lehetoseg_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951039ba-97be-4334-92f0-5147f6e77000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Conte_Olaszorszagnak_a_jarvany_lehetoseg_is","timestamp":"2020. június. 13. 15:05","title":"Conte: Olaszországnak a járvány lehetőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2749c9ea-d295-4096-a432-e97b7ad23440","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus Dolce Vita, amikor egy francia divatház és egy olasz robogó egymásra talál.","shortLead":"Klasszikus Dolce Vita, amikor egy francia divatház és egy olasz robogó egymásra talál.","id":"20200614_Dior_Vespa_robogo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2749c9ea-d295-4096-a432-e97b7ad23440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56d3a2-f355-4f9b-859e-4b58f8e180c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Dior_Vespa_robogo","timestamp":"2020. június. 14. 08:40","title":"Különc divatrobogó lett a Christian Dior féle Vespa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón. Az esetnek nincs sérültje, és radioaktív baleset sem történt a francia védelmi minisztérium szerint.\r

","shortLead":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón...","id":"20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d1754-2a5a-4ec0-9fab-77aa7715633c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","timestamp":"2020. június. 13. 13:46","title":"Tizennégy órán át lángolt egy francia atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor lesz változás, ha visszavonják az oktatási törvényt, és a kárpátaljai magyarok megkapják az őket megillető jogaikat – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára.","shortLead":"Csak akkor lesz változás, ha visszavonják az oktatási törvényt, és a kárpátaljai magyarok megkapják az őket megillető...","id":"20200613_Tovabb_blokkolja_Kijev_NATOtagsagat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45272f-9516-463e-bc67-e0d54dc81f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Tovabb_blokkolja_Kijev_NATOtagsagat_a_kormany","timestamp":"2020. június. 13. 17:49","title":"Tovább blokkolja Kijev NATO-tagságát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a5b2bd-52b4-439f-8688-3be623b70028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég munkatársa bírálta Mark Zuckerberget a vitatott Trump-posztok miatt. De nem ezért menesztették.","shortLead":"A cég munkatársa bírálta Mark Zuckerberget a vitatott Trump-posztok miatt. De nem ezért menesztették.","id":"20200613_Facebook_kirugtak_a_Trump_posztjai_miatt_tiltakozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a5b2bd-52b4-439f-8688-3be623b70028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebd5454-d87c-4801-905c-cc7e33c933c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Facebook_kirugtak_a_Trump_posztjai_miatt_tiltakozot","timestamp":"2020. június. 13. 15:56","title":"Kirúgták a Facebooktól a Trump posztjai miatt tiltakozó dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tisztogatás, vasalódeszka, uborkadiplomácia, főkurátorok, hídvita.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ad05e-481a-4079-9484-e9bd7821999f","keywords":null,"link":"/360/20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. június. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindent tud az uborkadiplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]