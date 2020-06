Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell végignézniük a kötelező 5 másodpercet a reklámból, utóbbiak pedig nem esnek el a hirdetésből származó bevételtől.","shortLead":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell...","id":"20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61db8f5-3904-408b-9465-f0341e8ec220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","timestamp":"2020. június. 17. 19:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes bővítményt, hamarabb megszabadulhat a reklámvideóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","shortLead":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","id":"20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeede95-a013-4584-b76f-c35bed43a7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Búcsúzott az operatív törzs, a mémgyárosoknak is köszönetet mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","shortLead":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","id":"20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4b4f0-b137-4ff2-a4e4-b9e0d717a696","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","timestamp":"2020. június. 17. 07:29","title":"Trump óvatos rendőrségi reformot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fe07f2-6f59-4b6c-8a3a-7a41b3441b26","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3fe07f2-6f59-4b6c-8a3a-7a41b3441b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. június. 17. 18:30","title":"Így változtatta meg a bankolási szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat.","shortLead":"Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat.","id":"20200617_szel_bernadett_dudalos_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9344f82-dfa7-40d1-b82f-3f835308cf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_szel_bernadett_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. június. 17. 21:55","title":"Közel 14 millió forint büntetést kaptak a dudálós tüntetések résztvevői első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"360","description":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson a verekedésre koncentrálni. Erre tanítom a játékosaimat is” – magyarázta a fair play receptjét a sikerkapitány. A most tragikusan fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnokkal a HVG 2013 márciusában készített portréinterjút, ezt közöljük újra, változtatás nélkül.","shortLead":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson...","id":"201313_benedek_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be63729-f094-4df3-90cf-93771db6e86c","keywords":null,"link":"/360/201313_benedek_tibor","timestamp":"2020. június. 18. 09:15","title":"Benedek Tibor: Az ember egy dolgot tud csak igazán jól csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","shortLead":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","id":"20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8954a25-fec1-44ad-9f1e-a192f1794707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","timestamp":"2020. június. 17. 08:33","title":"Zöldeskék meteort videóztak Ausztrália felett, bevilágította az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]