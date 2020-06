Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések szerint. Kínában a járvány második hullámától tartanak, emiatt ezernyi légijáratot töröltek. Egy németországi húsüzemben több száz koronavírus-fertőzött dolgozót találtak.\r

","shortLead":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések...","id":"20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b463e0e-7992-4710-8afd-5f940443426e","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 19:54","title":"Romániában és Ukrajnában is újra tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A testület úgy döntött, nem sérült közösségi érdek a Bayer-show-ban, ahol a házelnök fejtette ki a véleményét Szabó Tímea felszólalásáról.","shortLead":"A testület úgy döntött, nem sérült közösségi érdek a Bayer-show-ban, ahol a házelnök fejtette ki a véleményét Szabó...","id":"20200617_NMHH_Kover_Laszlo_nem_kerdojelezte_meg_a_nok_emberi_meltosagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f20b415-fd51-4113-81c5-1c0cc6ee3fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_NMHH_Kover_Laszlo_nem_kerdojelezte_meg_a_nok_emberi_meltosagat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"NMHH: Kövér László nem kérdőjelezte meg a nők emberi méltóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre kapnia a különleges égi jelenséget.","shortLead":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre...","id":"20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3277682-9fa1-4179-bfe8-35c6af14555f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Fotók: Vörös lidérceket fotóztak a viharban Szlovákia felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ab8c8-255d-4ba5-9eea-84c8110265d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak két ország életszínvonala alacsonyabb a miénknél. Magyarországot már nemcsak az osztrákok, de a románok is alaposan lehagyják.","shortLead":"Csak két ország életszínvonala alacsonyabb a miénknél. Magyarországot már nemcsak az osztrákok, de a románok is...","id":"20200618_Eurostat_Magyarorszag_nem_tud_kitorni_a_legszegenyebb_orszagok_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ab8c8-255d-4ba5-9eea-84c8110265d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa1892-13b4-43dd-aef8-ac720f5f1844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Eurostat_Magyarorszag_nem_tud_kitorni_a_legszegenyebb_orszagok_kozul","timestamp":"2020. június. 18. 17:22","title":"Eurostat: Magyarország nem tud kitörni a legszegényebb országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","shortLead":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","id":"20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4ae14-0248-4120-bb26-f23b01629a7c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","timestamp":"2020. június. 17. 13:20","title":"Ötszáz eurójába került a köztéri szellentés egy férfinak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék – a könnyű elérhetőség mellett. Az online videótárakban a folyamatosan megjelenő új szériák mellett párhuzamosan elkezdünk akár három másikat is, nem ritkán olyat, ami már befejeződött, a 90-es évek vége óta megerősödő minőségi sztenderdek miatt pedig már az újranézés sem bűncselekmény. Alább az HBO GO kínálatából válogattunk és teszünk javaslatokat, de a lista személyes ízlésünket tükrözi. ","shortLead":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék –...","id":"20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28ec390-fefc-4471-8631-a87b09aeb444","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","timestamp":"2020. június. 17. 12:30","title":"10 progresszív sorozat, ami mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtöktől nyílnak meg a lelátók.","shortLead":"Csütörtöktől nyílnak meg a lelátók.","id":"20200618_MLSZ_Ismet_szabadon_latogathatok_a_magyar_bajnokik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1de3fa-3b9c-4cc1-af1c-a351d6bd8265","keywords":null,"link":"/elet/20200618_MLSZ_Ismet_szabadon_latogathatok_a_magyar_bajnokik","timestamp":"2020. június. 18. 14:12","title":"MLSZ: Ismét szabadon látogathatók a magyar bajnokik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc52777-568f-44bd-b747-9b0f015195dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kizárólag az online térben kerül sor az Apple idei fejlesztői konferenciájára, a WWDC 2020-ra. A legfontosabb részébe, a nyitóelőadásba bárki bekapcsolódhat majd.","shortLead":"Kizárólag az online térben kerül sor az Apple idei fejlesztői konferenciájára, a WWDC 2020-ra. A legfontosabb részébe...","id":"20200619_wwdc_live_stream_apple_parkbol_junius_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc52777-568f-44bd-b747-9b0f015195dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3efc08-549d-4bf7-8f4c-79d5b7458c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_wwdc_live_stream_apple_parkbol_junius_22","timestamp":"2020. június. 19. 10:03","title":"Itt a link, melyen élőben nézheti majd az Apple hétfői nagy bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]