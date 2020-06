Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8a4db6-767e-4767-8d4d-7a269c87085e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A leeresztett focilabdára emlékeztető tojást az Antarktiszon találták meg, a kutatók szerint legalább 68 millió éves.","shortLead":"A leeresztett focilabdára emlékeztető tojást az Antarktiszon találták meg, a kutatók szerint legalább 68 millió éves.","id":"20200618_tojas_antarktisz_tengeri_gyik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a4db6-767e-4767-8d4d-7a269c87085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8ffb96-e0fa-4800-866e-f6d95ebe653f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_tojas_antarktisz_tengeri_gyik","timestamp":"2020. június. 18. 06:10","title":"Megfejtették, milyen élőlény rakta le a világ második legnagyobb tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre kapnia a különleges égi jelenséget.","shortLead":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre...","id":"20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3277682-9fa1-4179-bfe8-35c6af14555f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Fotók: Vörös lidérceket fotóztak a viharban Szlovákia felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Szeviép-ügyben a törvényszéken folytatott belső vizsgálat, miután felmerült, hogy az egyik bíró cége is érintett lehet. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a törvényszék elnökének megbízását viszont visszavonták.","shortLead":"Elkészült a Szeviép-ügyben a törvényszéken folytatott belső vizsgálat, miután felmerült, hogy az egyik bíró cége is...","id":"20200617_szeviep_birosag_szeged_ugyeszseg_obh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dce2018-425a-4022-aff9-788f7e076abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_szeviep_birosag_szeged_ugyeszseg_obh","timestamp":"2020. június. 17. 15:22","title":"Szeviép-ügy: Nem történt bűncselekmény a bíróságon, de a törvényszék elnökének megbízását visszavonták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett – nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletét követően. ","shortLead":"A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett – nyilatkozta Varga Judit igazságügyi...","id":"20200618_varga_judit_civilek_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f4799-d3ae-41b4-af90-c0c7d4373816","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_varga_judit_civilek_eu","timestamp":"2020. június. 18. 15:36","title":"Varga: Az uniós bíróság megerősítette a civil törvény céljának jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és a veszélyhelyzet bevezetése óta először tartott élőben kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A védekezést sikeresnek nevezték, egy második hullámot azonban reálisnak tart a kormány, a virológusok szerint szeptemberben-októberben érkezhet. Az augusztus 20-ai ünnepségeket és a tűzijátékot ezért csak akkor rendezik meg, ha az biztonságos. A Pesti úti idősotthon vizsgálata során a Fővárosi Kormányhivatal a fenntartó önkormányzat felelősségét állapította meg, ezt a főváros bíróságon támadta meg. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és a veszélyhelyzet bevezetése óta először tartott élőben kormányinfót...","id":"20200618_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b882a4-b5f5-4b49-88f7-89f2ead32032","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_kormanyinfo","timestamp":"2020. június. 18. 10:26","title":"Gulyás Gergely: Akkor lesz tűzijáték, ha biztonságosan meg lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","shortLead":"A 45 éves férfi haragosát, feleségét és fiát is megpróbálta elütni egy önkormányzati telekkel kapcsolatos vita miatt.","id":"20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92db402d-e4ed-4638-a918-fe69a6b2b61b","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_telek_heves_megye_zagyvaszanto_elut","timestamp":"2020. június. 18. 12:53","title":"Vádat emeltek az autós ellen, aki többeket is megpróbált elütni Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket eltussolni.","shortLead":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket...","id":"20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729736-704f-4141-8984-b784850c9bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","timestamp":"2020. június. 17. 21:04","title":"Négy évre küldenék börtönbe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnökét korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","shortLead":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","id":"20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e33cef7-a404-440f-865f-d2f198264e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","timestamp":"2020. június. 18. 19:01","title":"A volt kazah diktátor is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]