[{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilenc hónappal azután sem kapott büntetést egyetlen felhasználó sem, miután a Facebook elkötelezte magát, hogy felveszi a kesztyűt a fenyegetőző, zaklató oltásellenesek ellen.","shortLead":"Kilenc hónappal azután sem kapott büntetést egyetlen felhasználó sem, miután a Facebook elkötelezte magát...","id":"20200621_Egyetlen_zaklato_oltasellenest_sem_buntetett_meg_eddig_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c78f13-a985-4fc6-b5cd-86330326ce3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Egyetlen_zaklato_oltasellenest_sem_buntetett_meg_eddig_a_Facebook","timestamp":"2020. június. 21. 11:15","title":"Egyetlen zaklató oltásellenest sem büntetett meg eddig a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört összecsapásban. A véres tömegverekedés egy mindkét állam által magáénak követelt himalájai területen robbant ki, és minden bizonnyal lesznek újabb fordulói is.","shortLead":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört...","id":"20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30928-50d1-4c47-acaa-6c3ece190759","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 17:00","title":"Izgatott óriások: furcsa háború a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","shortLead":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","id":"20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc95d25-89b0-409c-90c0-9f9667519132","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 23. 07:21","title":"Megírták, miért kapott diplomata-útlevelet Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","shortLead":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","id":"20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8558cf-1c5a-4717-b095-6ac0a9ed3ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","timestamp":"2020. június. 22. 05:39","title":"Észak-Korea 12 millió röplapot szór szét Dél-Korea felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen a légitársaságnak is.","shortLead":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen...","id":"20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e15624f-4f50-448b-b422-0d17981b7efe","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Jön a kétszintes hálófülke a repülésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","shortLead":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","id":"20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0ff0-1016-4b66-9e2d-dfec1e80bb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 14:37","title":"Moody's: 2020 első felében a legkeményebb a válság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff3fc2d-6254-49f6-8ff7-2dcea1d92f77","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Trianon is, a szovjet hadsereg is kezelhető volt vésővel, kalapáccsal. ","shortLead":"Trianon is, a szovjet hadsereg is kezelhető volt vésővel, kalapáccsal. ","id":"20200620_Pokorni_Turul_szobor_atminosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3fc2d-6254-49f6-8ff7-2dcea1d92f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e909b948-58b4-4a2f-a3b3-0e882b63db8a","keywords":null,"link":"/360/20200620_Pokorni_Turul_szobor_atminosites","timestamp":"2020. június. 21. 15:00","title":"Trónörökösből vadász, Magyar Fájdalomból strandoló nő: nem Pokornié lenne az első emlékmű-átminősítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","shortLead":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","id":"20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcaba4c-e021-4c9c-9908-ab7d90e7de42","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","timestamp":"2020. június. 21. 11:02","title":"A Fidelitas apjának a napja - imádják, na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]