Úton zajló munkálatok miatt bevezetett sebességkorlátozás és előjelzések figyelmen kívül hagyása, becsapódás a munkaterületbe, vészvillogó használatának mellőzése, tolatás az autópályán, a baleset után a helyszín elhagyása, ezeket a hibákat mind elkövette egy sofőr pár nappal ezelőtt az M0-ás autóúton, közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.. Az esetet rögzítette a társaság kamerarendszere.

A felvételen látható, hogy az autós minden előjelzést és a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyott és a belső sávban haladt nagy sebességgel. Csak az utolsó pillanatban vette észre a munkaterületet és az ott dolgozókat védő narancssárga teherautót, de ekkor már késő volt, ezért belecsapódott a szerkezetbe.

A közlemény szerint a személyautóra a rendszám alapján nemzetközi körözés van érvényben.

A Magyar Közút megerősíti a munkatársai védelmét a jövőben, tesztjelleggel már elkezdte felszerelni a munkaterületeket védő ütközési energia elnyelő szerkezeteket olyan kamerákkal, ami ezt a balesetet is rögzítette, és amely méri az elhaladó járművek sebességét. Továbbá digitálisan változtatható jelzésképű táblákkal is ellátják ezeket a szerkezeteket, hogy mindig a legfrissebb információkat kaphassák a közlekedők. Ezen felül egy újabb programként az útellenőrzési rendszer digitalizációjához kapcsolódóan az útellenőri autókba is kerülnek majd fedélzeti kamerák.