[{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","shortLead":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","id":"20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aad93d-e01e-4c6b-a8a6-3f0af498355e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 28. 16:52","title":"Viharok enyhítenek a kánikulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kamion és egy autó ütközött az M0-son. ","shortLead":"Két kamion és egy autó ütközött az M0-son. ","id":"20200629_m0_baleset_kamion_szemelyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da71738-488d-4d6a-a9f3-16b1bef35fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_m0_baleset_kamion_szemelyauto","timestamp":"2020. június. 29. 15:15","title":"Több kilométeres torlódás van az M0-son egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének elindítani.","shortLead":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének...","id":"20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4c3672-7795-46cd-8800-287304fab581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","timestamp":"2020. június. 29. 15:03","title":"Hasznos funkciót kaphat a Microsoft új, androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","shortLead":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","id":"20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538386c4-0f01-47d8-a7ca-586fd62f0a7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","timestamp":"2020. június. 28. 18:30","title":"Bob Dylan 79 évesen ismét a slágerlista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","shortLead":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","id":"20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6579208c-cb4c-4f84-b2a1-b97687111939","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","timestamp":"2020. június. 29. 15:30","title":"QR-kód olvasásával is lehet fizetni az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b64618-e430-4fcd-b3ca-37680390bf48","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","timestamp":"2020. június. 29. 05:23","title":"Havonta átlagosan több áldozatot szed a koronavírus, mint az AIDS vagy a malária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet. Ismét lesz társadalombiztosítási járulék, csak éppen a biztosítási elv nem érvényesül.","shortLead":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és...","id":"202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6c9805-7032-41ac-8d9c-549ec762f2a6","keywords":null,"link":"/360/202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","timestamp":"2020. június. 29. 11:00","title":"Olcsóbb lesz a munkaerő, de emiatt kevesebb jut nyugdíjra és egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást követett el.","shortLead":"Justin Bieber ügyvédei szerint bizonyítható, hogy az énekes nem volt ott, ahol a vád szerint szexuális zaklatást...","id":"20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f616c201-af30-4e07-be6c-3285e3506a4a","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Justin_Bieber_zaklatas_vad_karterites","timestamp":"2020. június. 28. 10:24","title":"Húszmillió dollár kártérítésre perelte be Justin Bieber az őt zaklatással vádló nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]