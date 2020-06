Azután, hogy idén a járvány miatt elmaradt Európa egyik legnagyobb autóipari kiállítása, hosszabb távon is bizonytalannak tűnik a show sorsa. A svájci szervezők ugyanis most bejelentették, hogy a 2021-re tervezett kiállítás is elmarad. Arra hivatkoznak, hogy felmérésük szerint a kiállítók többsége nem vállalná a részvételt, inkább a 2022-re összpontosítana.

A rendezők már az idei elmaradt rendezvény miatt is komoly finanszírozási nehézségekkel szembesültek, és már a svájci állammal tárgyaltak egy 12 millió svájci frankot meghaladó összegű hitelszerződésről, amelyet azonban most nem kell igénybe venniük.

Nem csak a Genfi Autószalon szenvedett el veszteségeket a világjárvány miatt: elmaradt az idei New York-i és pekingi autós seregszemle is. Az idei Párizsi Autószalont is lefújták, és a jövőben más formátumban rendezik majd meg, miközben a "Frankfurti Autószalon" is teljesen átszerveződik, ráadásul Münchenbe költözik.

A hagyományos, nagy autókiállítások elnéptelenedése már jó pár éve tartó folyamat, mert a cégek többsége túlzott kiadásnak tartja a megtérüléshez képest a sokszor eurószázezreket meghaladó részvételi költségeket, és inkább másféle marketingtevékenységek felé fordulnak, arról nem is beszélve arról, hogy mire a kiállítást megrendezik, az összes újdonságot bemutatták az interneten.

A legutóbb éppen a Lamborghini jelentette be, hogy nem vesz részt többé ilyen rendezvényen, de a változásokat jól mutatja például a legutóbbi M5-ös BMW bemutatója is: a bajorok sportlimuzinjának ötödik generációja egy számítógépes játékban, a Need for Speedben debütált.

