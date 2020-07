Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem fogadta el.","shortLead":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem...","id":"20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d1b904-f206-4a2d-9621-f88825c55023","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","timestamp":"2020. július. 02. 09:21","title":"Nem akarnak a Vidnyánszky-féle Nemzetihez szerződni a színésznövendékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését azonban nem sokáig élvezhették a rajongók, úgy tűnik, viharos gyorsasággal csukják be ezeket. És nem csak az érdeklődés hiánya miatt.","shortLead":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését...","id":"20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52894a5b-b7cc-492d-ad7e-8d5cdab6053c","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","timestamp":"2020. június. 30. 20:00","title":"Amilyen hirtelen jöttek, olyan hirtelen ki is múltak az autósmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","shortLead":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","id":"20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47de3-9e1a-4eb9-bf6b-66941dfe302e","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","timestamp":"2020. június. 30. 21:41","title":"New York 16 tagállamra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az égitest még röptében szétrobbant, látványos fényparádét okozva ezzel.","shortLead":"Az égitest még röptében szétrobbant, látványos fényparádét okozva ezzel.","id":"20200630_meteor_tuzlabda_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5097661-9337-4d10-a370-d240ff8fed0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_meteor_tuzlabda_amerika","timestamp":"2020. június. 30. 13:03","title":"Több amerikai államban is látták a különleges, kék fénnyel világító meteort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt a legendás komikus.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt években többek között a George Clooney főszereplésével készült Ocean's Eleven-filmekben is szerepelt...","id":"20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f84ab7-5191-47c3-b5b3-eff060aca3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e50f03-f271-4fe3-ada9-e38b40202c12","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Elhunyt_Carl_Reiner_szinesz_rendezo","timestamp":"2020. június. 30. 20:11","title":"Elhunyt Carl Reiner színész, rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást kiadók.","shortLead":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást...","id":"20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1eede-31cd-4606-8fee-07561f2b1551","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","timestamp":"2020. július. 01. 11:04","title":"Tíz százalékkal estek a budapesti albérletárak a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új pletyka szerint se a vezetékes EarPods fülhallgatót, sem töltőfejet nem csomagol majd az iPhone 12 mellé az Apple. A Mashable újságírója úgy látja, ezt akár előnyére is fordíthatná az amerikai gyártó, úgy, hogy közben a vásárlók is jól járnak.","shortLead":"Egy új pletyka szerint se a vezetékes EarPods fülhallgatót, sem töltőfejet nem csomagol majd az iPhone 12 mellé...","id":"20200630_iphone_12_tolto_earpods_fulhallgato_telefontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82be969f-9a4a-442f-b0f1-834fee1255f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_iphone_12_tolto_earpods_fulhallgato_telefontok","timestamp":"2020. június. 30. 20:03","title":"Üzentek az Apple-nek: dobják csak a töltőt, és adjanak helyette minőségi tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]