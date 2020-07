Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","shortLead":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","id":"20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a308f2-111a-4174-9793-a716abf8caae","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","timestamp":"2020. július. 02. 16:32","title":"Mintha cukrot osztanának, olyan sokan álltak sorba a nyitás napján a könyvtár előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","shortLead":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","id":"20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42091c7b-3e08-4f4b-ad7f-464f42999608","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","timestamp":"2020. július. 02. 22:37","title":"Göd polgármestere leváltotta a fideszesek mellé álló alpolgármestereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","shortLead":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","id":"20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4624a745-f954-4a37-9ce5-996eaf1f0256","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","timestamp":"2020. július. 04. 08:05","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen, kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán határában.","shortLead":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán...","id":"20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f825c45-899f-4508-abaa-4a04d7a60bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","timestamp":"2020. július. 03. 15:45","title":"Életfogytiglani fegyházra ítélték az újhartyáni gyilkossággal vádolt volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8906953e-2bad-4b42-802e-33156098b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói egy igen hasznos találmánnyal álltak elő, ami nagyban megkönnyítheti a halláskárosultak kommunikációját.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói egy igen hasznos találmánnyal álltak elő, ami nagyban megkönnyítheti a halláskárosultak...","id":"20200703_jelnyelv_hallaskarosult_kesztyu_szenzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8906953e-2bad-4b42-802e-33156098b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae765e2-cbc5-4246-9b6a-5f992276e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_jelnyelv_hallaskarosult_kesztyu_szenzor","timestamp":"2020. július. 03. 19:03","title":"Olyan kesztyűt fejlesztettek a tudósok, amelyikkel bárki megértheti a jelnyelvet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","shortLead":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","id":"20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c66b469-49ce-4bec-a7e4-41881d62f94c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","timestamp":"2020. július. 03. 13:22","title":"A világ legerősebb SUV-jával készül a Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","shortLead":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","id":"20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad7d54c-a06b-4d3c-9a25-ede670a3265c","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","timestamp":"2020. július. 02. 15:35","title":"Hamarosan indul az egyiptomi vasúti kocsik gyártása a Dunakeszi Járműjavítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","shortLead":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","id":"20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072679dc-6b86-4647-806d-e2bc9aa5f36a","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","timestamp":"2020. július. 02. 15:37","title":"Eltűnt egy négyéves kisfiú Révfülöpön – drónok is segítettek a keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]