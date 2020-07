Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyolcan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Nyolcan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200704_Koronavirus_egy_halott_ket_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3635f0eb-5d28-40c5-a523-15cf815a414f","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Koronavirus_egy_halott_ket_uj_fertozott","timestamp":"2020. július. 04. 09:25","title":"Koronavírus: egy halott, két új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","id":"20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdae313-3b38-432c-8740-b41bb881bdd0","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","timestamp":"2020. július. 05. 09:02","title":"Feladta magát a nő, aki vörös festékkel öntötte le Horthy szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","shortLead":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","id":"20200705_Audi_RS3_Nurburgring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2311e682-dbae-4efc-a94b-4ef6d9e8c33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Audi_RS3_Nurburgring","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"450 lóerős lehet az új Audi RS3? - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen jussanak be az egyetemekre. Idén a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek a legkevesebben.","shortLead":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen...","id":"20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e5b6d6-09ba-41a5-92b3-36b65d99e132","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","timestamp":"2020. július. 05. 11:59","title":"Rekordkevesen jelentkeztek az egyetemekre az emelt szintű követelmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta, jó volna, ha az okosóráján lenne ilyen funkció.","shortLead":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta...","id":"20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80373c3-9e41-4f14-a384-3e149ad29bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","timestamp":"2020. július. 04. 14:03","title":"Jóval a járvány előtt tudta az Apple, kell egy kézmosást segítő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","shortLead":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","id":"20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70c37-6dd6-42ff-945e-e00a5df22cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","timestamp":"2020. július. 04. 12:36","title":"Több határátkelőnél is akadozik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3f0f0a-b923-48b4-9fa1-d70351580dba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig tejen élt, most ismeri meg a felnőttek étrendjét.","shortLead":"Eddig tejen élt, most ismeri meg a felnőttek étrendjét.","id":"20200704_Video_a_koalabebi_elso_eukaliptuszreggelije","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3f0f0a-b923-48b4-9fa1-d70351580dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88334-a0fb-4594-b0be-0c82ade32cf7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Video_a_koalabebi_elso_eukaliptuszreggelije","timestamp":"2020. július. 04. 10:28","title":"Videó: a koalabébi első eukaliptuszreggelije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.","shortLead":"Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.","id":"20200705_Olaszorszagban_kenyszerkezelest_vezethetnek_be_a_karantent_megszegokkel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b91599-fbd3-4dec-a296-902b251524f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Olaszorszagban_kenyszerkezelest_vezethetnek_be_a_karantent_megszegokkel_szemben","timestamp":"2020. július. 05. 17:20","title":"Olaszországban kényszerkezelést vezethetnek be a karantént megszegőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]