[{"available":true,"c_guid":"6bf617f5-670d-4f90-9431-e35a68cadea5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vadászbalesetről értesült a 444.","shortLead":"Súlyos vadászbalesetről értesült a 444.","id":"20200705_Fejbe_lottek_egy_erdeszt_Nagyborzsonyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf617f5-670d-4f90-9431-e35a68cadea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647b1004-642f-4038-839e-091d38907476","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fejbe_lottek_egy_erdeszt_Nagyborzsonyben","timestamp":"2020. július. 05. 20:15","title":"Fejbe lőttek egy erdészt Nagybörzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"gazdasag","description":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van szükség a készségfejlesztés terén.","shortLead":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van...","id":"20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaa6d9d-121f-4e27-8600-17d62dd98000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","timestamp":"2020. július. 05. 11:25","title":"A kisvállalkozások negyede talál nehezen szakképzett munkaerőt - az EU-nak van egy megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó hatósági karanténok jogalapja, így már csak ajánlhatják a fertőzötteknek, vagy a járvány sújtotta országokból érkezőknek, hogy legalább két hétig ne érintkezzenek senkivel.","shortLead":"Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó hatósági karanténok...","id":"20200705_Romaniaban_mar_nem_lehet_elrendelni_a_kotelezo_karantent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04f5b6-852f-421e-b2b9-2545839c385d","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Romaniaban_mar_nem_lehet_elrendelni_a_kotelezo_karantent","timestamp":"2020. július. 05. 10:22","title":"Romániában már nem lehet elrendelni a kötelező karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","shortLead":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","id":"20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05621a3e-9f54-4fee-a764-56ad720559bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"Von der Leyen is beszállt a horvát kampányba, megsértve az EB magatartási kódexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","shortLead":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","id":"20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f008889-f428-4f18-b2b9-1d8865d34877","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","timestamp":"2020. július. 05. 16:19","title":"Fán akadt egy siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre, most utánanéztünk, hogyan tehetik szebbé még a bőrünket is.","shortLead":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre...","id":"202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1308fa-4fd4-4fcc-8b09-f54178a82e28","keywords":null,"link":"/360/202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","timestamp":"2020. július. 06. 15:00","title":"Nem bűn nassolni, de ha túlzásba visszük, nem fogunk tetszeni magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ef6d2e-6f1b-4002-9c82-4f81d35ae8b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Xavi megújította következő idényre szóló szerződését az al-Szaddnál.","shortLead":"Xavi megújította következő idényre szóló szerződését az al-Szaddnál.","id":"20200705_Marad_edzokent_Katarban_a_vilag_es_Europabajnok_volt_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ef6d2e-6f1b-4002-9c82-4f81d35ae8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554a89a-d352-4f6a-bf81-87c1115528a3","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Marad_edzokent_Katarban_a_vilag_es_Europabajnok_volt_focista","timestamp":"2020. július. 05. 16:32","title":"Marad edzőként Katarban a világ- és Európa-bajnok volt focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik. ","shortLead":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta...","id":"20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2eaac0-efe1-4f36-84f0-eff64e8b31dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 05. 13:24","title":"Csaknem száz család maradhat áram nélkül egy veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]